Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla başlatılan yardım çalışmalarına 'Patiswiss' destek olmak icin seferber oldu..

Patiswiss Ceo su Elif Aslı Yıldız "İlk etapta 100 depremzedeyi işe almak istiyoruz, Ankara’daki fabrikamızda hemen başlayabilirler, Patiswiss olarak bir gün değil her gün yanınızda olduğumuzu bildirmek isteriz depremden etkilenen vatandaşlarımıza mümkün olan her konuda yardım sağlamaya çalışıyoruz Ankara’daki fabrikamızda öncelikli olarak depremzede vatandaşlarımız olmak üzere farklı pozisyonlarda 100 kişilik işe alım yapılacaktır’ diye sosyal medyadan duyurulara başladı.