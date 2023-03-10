Maltepe Belediyesi Hatay’a Sahra Diyaliz Merkezi kurdu. Dahiliye uzmanı Dr. İdris Emir’in tarafından faaliyete geçirilen diyaliz merkezi 65 yataktan oluşuyor. Merkez için “memleketini terketmek istemeyen diyaliz hastalarına yaşam umudu oldu” yorumları yapılıyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 10 ili etkileyen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yıkıcı deprem sonrası Hatay’a ilk ulaşan ekiplerden olan Maltepe Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay’daki diyaliz hastalarının yoğun talebine kayıtsız kalmayan belediye, Defne’de Subaşı Mahallesi’nde Sahra Diyaliz Merkezi kurdu. 65 yataklı merkez Dahiliye uzmanı Dr. İdris Emir’in tarafından faaliyete geçirildi.

HATAY’I TERKETMEYEN HASTALARA UMUT OLDU

Dr. İdris Emir ile birlikte Sahra Diyaliz Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç deprem bölgesindeki çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Hatay’da tedavi merkezlerine yoğun bir talep olduğunu belirten Kılıç, “ İdris Hocamız bu konuda bizler için büyük şans oldu. Büyük bir yıkımdan çıktık, kimse ne yapacağını bilmiyordu. Buradaki insanlar bu yıkıma rağmen, memleketlerini topraklarını terk etmek istemiyordu. İdris Hocam hastalarından sürekli telefon aldığını tedaviye devam etmek istediğini anlattı. Biz de hemen olaya müdahil olduk. Büyük bir çadır kurduk. Bugün 65 yataklı diyaliz merkezini açmaktan, onca hayata umut olmaktan dolayı gururluyuz. Birlikte iyileşeceğiz. Dayanışmaktan başka çaremiz yok” dedi.

DOKTORDAN TEŞEKKÜR

Dr. İdris Emir ise, “Enkazın altından 2 gün sonra çıkan her hasta, böbrek yetmezliğine giriyor, bu tedaviye ihtiyacı oluyor. Bunu yapamazsanız o hasta ömür boyu böbrek yetmezliğiyle yaşamak zorunda kalıyor. Hatay’da devlet hastaneleri ağır hasar gördü. Hastalar sürekli beni arıyor. Hocam tedaviye devam edelim diyor. Biz böyle bir çaresizlik içindeyken Maltepe Belediyesi imdamıza yetişti hemen bir çadır gönderdiler. Bir hafta içinde bu bu Sahra Diyaliz Merkezi’ni kurduk ve bugün faaliyete geçirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.7

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi