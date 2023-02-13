Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Mert Hakan Yandaş'ın, 4 gün önce Gaziantep'teki enkazdan çıkarılan ve hastanede tedavi edilen 7 yaşındaki Umut Efe Kalfa ile telefonda görüntülü görüştüğü görüldü.

Kulüp tesislerinde bulunan Mert Hakan Yandaş, Umut Efe'ye, "Bak şimdi, iyileştikten sonra geleceksin ya Samandıra tesislerine, sana tesisleri gezdireceğim, bir de sana sürprizim var, sana kim selam verecek bak" diyerek, telefonu tesislerde yemek yiyen teknik direktör Jorge Jesus'a götürdü.

Portekizli teknik adam, geçmiş olsun dileklerini ilettiği Umut Efe'ye "Seni çok öpüyorum." dedi.

Daha sonra Atilla Szalai'nin yanına giden Mert Hakan Yandaş, Umut Efe'yi Macar oyuncuyla konuşturdu.

Depremzede çocukla Türkçe iletişim kuran Szalai, "Geçmiş olsun, nasılsın? İnşallah İstanbul'da, statta görüşürüz. Kendine iyi bak." ifadelerini kullandı.

Umut Efe'nin "Teşekkür ederim, sizi çok seviyorum abi." diye karşılık verdiği Szalai, asker selamı vererek, "Ben de seni." dedi.