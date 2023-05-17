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Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar." ifadesini kullandı.