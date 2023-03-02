Eğitimlerine ara vermek zorunda kalan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan depremzede öğrenciler, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜR-SEM tarafından düzenlenen kurslardan ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kurslar hafta içi mezun gruplarına, hafta sonu ise 8 ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılıyor.

Test kitaplarının tamamı Belediye tarafından temin edilen kursların yanı sıra öğrencilere etüt programlarına katılma imkânı da sunuluyor. Yürütülen çalışmalarla öğretmenlerinden ve sınıf arkadaşlarından ayrı kalan öğrencilerin moral ve motivasyonlarınında yükseltilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi