Bugüne kadar 103’ü mezun 598 hekimin yetişmesine destek veren Lokman Hekim Sağlık Vakfı, depremden etkilenen tıp fakültesi öğrencilerini de unutmadı. Akademik yıl içerisinde desteklediği bursiyerleri ile deprem bölgesine giderek afetzedelere hijyen paketi desteği sunan Vakıf; Turkish Philanthropy Founs’un sağladığı fon ile 100 Tıp Fakültesi öğrencisine 10.000 TL ve 150 öğrenciye bilgisayar desteği sağlayacak.

Türkiye’de bir devlet üniversitesinde okuyan, afette ebeveyn kaybı yaşayan, özel üniversitelerde burssuz okuyan öğrencilerin önceliklendirileceği burstan faydalanmak isteyen tıp fakültesi öğrencilerinin Lokman Hekim Sağlık Vakfı web sitesi üzerinden müracaat ederek ilgili formu doldurmaları yeterli.

Alınan başvurular değerlendirildikten sonra öğrencilerin ödemeleri ve bilgisayarları bayram öncesi teslim edilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ