TEKNOFEST'te düzenlenen Engelsiz Yaşam Teknolojileri yarışması, özel gereksinimli bireylerin sağlık, kapsayıcı eğitim, bağımsız yaşam, afet ve insani bakımdan acil durumlar için erişilebilirliği önceleyerek milli teknoloji hamlesiyle toplumsal bütünleşmeyi amaçlıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Hatay İskenderun'dan ayrılarak Çorum ve Mersin'e yerleşmek zorunda kalan İstiklal Makzume Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Sena Güler ve Duru Solmaz da geliştirdikleri projeyle TEKNOFEST'e katıldı.

"Engelsiz Harita" isimli navigasyon uygulamasıyla "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" dalında finale kalan iki öğrenci, projelerini anlattı.



Lise öğrencisi Sena Güler, deprem öncesinde başladıkları çalışmalarına, deprem sonrasında da devam ettiklerini söyledi.

Güler, "Bu kategoride Hatay'dan katılan tek takım biziz. Projemizin adı kısaca 'Engelsiz Harita', engelli bireyler için bir navigasyon uygulaması. Görme ve yürüme engelli bireylerin yaya halindeki ulaşımlarında karşılaştıkları engel sayısını en aza indirmek için bir navigasyon uygulaması." dedi.

Uygulamalarını geliştirirken bazı parametreler belirlediklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Bunlar sarı çizgiler, rampalar, kaldırım genişliği, çukur, tümsek, eğimli yollar gibi. Dedik ki, 'Biz bir navigasyon uygulaması yapalım. Bu uygulamada kişiler karşılaşmak istemedikleri engelleri seçsinler ve rotalar buna göre oluşturulsun.' Mesela görme engelli biri sarı çizgilerin olmadığı yollardan gitmek istemiyorsa 'Engel' kısmından bunu seçsin ve sarı çizgilerin olduğu yollardan gidecek şekilde bir rota oluşturulsun. Yürüme engelliler için de aynı şekilde."

Güler, geliştirdikleri navigasyon uygulamasını ilerleyen süreçte uygulama indirme mağazaları Google Play Store ve App Store'a eklemeyi düşündüklerini söyledi.

Deprem felaketine de değinen Güler, "Asla çalışmayı bırakmamak lazım. Her şey atlatılır, zor günler atlatılır, biz de atlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Uygulamanın geliştiricilerinden 10. sınıf öğrencisi Duru Solmaz da "Hepimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ekibimle çok çalıştık, özellikle de deprem bölgesinde. Ben Çorum'daydım, bir arkadaşım Mersin'de diğer arkadaşım Antalya'daydı. Ama üç ayrı yerden de olsa çok çalışarak buraya geldik." değerlendirmesini yaptı.

Solmaz, uygulamayla engelli bireyler için en güvenli rotanın oluşturulmasını amaçladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Görme engelli bir bireysiniz ve uygulamamıza girdiğinizde sarı çizgilerden gitmek istemiyorsunuz. Buna göre uygulamamızda engeller görünecek ve size en güvenli rotayı oluşturacak. Navigasyon uygulamaları normalde en hızlı rotayı oluşturur, ancak bizim uygulamamız engelli bireyler için en güvenli rotayı oluşturmaya yönelik."

Duru Solmaz, görme engelli milletvekili Lokman Ayva'nın, TEKNOFEST İstanbul ziyaretinde "Engelsiz Harita"yı denediğini ve kendilerini destekleyeceğini söylediğini de aktardı. (AA)