Türkiye’yi derinden etkileyen depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçen Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), marka sivil toplum örgütü olmanın gereği aksiyon almayı sürdürüyor. AFAD ve Kızılay iş birliğiyle depremzedelere yardım elini uzatan PAGEV, “Acil Eylem Planını” devreye almıştı. Nakdi Yardımlar direkt AFAD banka hesabı üzerinden koordine edilirken, üyeler ve sektör mensuplarından gelen Ayni Yardımlar Kızılay üzerinden depremzedelere ulaştırılıyor. PAGEV, yaraların sarılması için etkin çalışmalar yürüterek; tek kullanımlık ambalaj ürünlerinden deprem bölgesinde mutfak kurulumlarına, battaniyeden kışlık montlara, bebek-kadın hijyen kitlerinden ısıtıcılara, konteynerden çadıra ve gıda kolilerine kadar ihtiyaç duyulan yaşam malzemelerini deprem bölgesine TIR’lar ile göndermeye devam ediyor. Öte yandan bakanlıkça talep edilen acil ihtiyaçlar, direkt fabrikalardan bölgeye yollanıyor. Ayrıca İstanbul Küçükçekmece’deki PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, öğretmen ve öğrencilerin ürettiği tek kullanımlık ambalaj ürünleri de yine depremzedelere gönderiliyor.

PAGEV şimdi de çadırkentlerde yaşayan çocukları mutlu etmek için Oyuncaklarla dolu TIR’larını bölgeye sevk ediyor. Çocuklara birbirinden güzel oyuncaklar hediye ederek, minik kalpleri sevindirmeyi istediklerini söyleyen PAGEV Oyuncak Komitesi Başkanı ve aynı zamanda PİLSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzcan Çetinalp, “Çocuksu Mutluluk” kampanyasını başlattıklarını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli yürütülen kampanyaya ilk desteği Pilsan markası üzerinden vermekten mutluluk duyduğunu söyleyen PAGEV Oyuncak Komite Başkanı Çetinalp, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerindeki deprem çadırlarında yaşayan çocuklara oyuncak gönderme kararı aldıklarını söyledi. Çetinalp, PAGEV-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle bölgedeki çeşitli yaş gurubundaki miniklere dağıtılacak oyuncaklarla deprem travmasını bir nebze olsun hafifletmeye çalışacaklarına vurgu yaptı.

“Çocuksu Mutluluk” kampanyasını hazırlarken pedagog, psikolog ve sosyolog görüşlerini de dikkate aldıklarını dile getiren Çetinalp, depremi hatırlatabilecek puzzle ve yap-boz gibi oyuncaklar hariç değişik yaş gruplarına yönelik oyuncakları bölgeye ulaştırdıklarını söyledi. Dünyadaki en saf sevginin çocukların kalbinde saklı olduğunu anımsatan Çetinalp, “Yaşanan bu zor günlerde yavrularımızı mutlu etmek ve onların gözlerindeki sonsuz pozitif enerjiden yararlanmak adına sektörümüzün bütün oyuncularına sesleniyorum; gelin birlikte PAGEV Oyuncak Komitesi’nin, Çocuksu Mutluluk kampanyasına destek verelim. Bu mutluluğa hepimiz ortak olalım” çağrısında bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi