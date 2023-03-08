Büyüt Hayalleri Projesi’ kapsamında afetten etkilenen kız öğrencilere eğitim hayatları süresince özel burs imkanı sağlanacak. Öncülüğünü Dr. Dilek İmamoğlu’nun yaptığı İstanbul Vakfı Büyüt Hayalleri projesi, afetten etkilenen kız öğrenciler için ‘Büyüt Hayallerini Afet Bölgesi Özel Bursu’ verecek.

İBB İstanbul Vakfı, kız öğrencilere eğitim hayatlarının sonuna kadar burs desteği sağlayacak. Özel burs, İBB İstanbul Vakfı’ndan şu ana kadar burs almamış, afetten birinci derecede ve doğrudan etkilenmiş, afetten sonra İstanbul’a yerleşmiş kız öğrencilerini kapsıyor. Burstan İstanbul’da bulunan örgün öğretimdeki devlet üniversitelerinin veya özel üniversitelerin (yüzde100 burslu olarak) 4 yıllık bölümlerinde okuyan kız öğrenciler yararlanabilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ