Pek çoğu depremde ailelerini, evlerini, işlerini kaybetti ancak yılmadı ve yaşama sıkı sıkı tutundu. 6 Şubatta 10 ilimizde meydana gelen depremler ile tüm yaşamı bir günde değişen pek çok kadın şimdi yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Bu süreçte sağlık çalışanı olan Mehtap Duran ve Bilge Bozkurt için de umut dolu bir dönem başladı.

Depreme İskenderun’da yakalanan Mehtap Duran ve Adıyaman’da hemşirelik yapan Bilge Bozkurt, Memorial Sağlık Grubu ve İyi Niyet Derneği işbirliği ile hayatı tek başına omuzlayan kadınları topluma kazandırmak için hayata geçirilen ‘KADINLAR OMUZ OMUZA’ sosyal sorumluluk projesi ile yeni bir yaşama kavuştu.

Ülkemizde kadın istihdamı için atılan büyük bir adım olarak nitelenen, iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerin de destek verdiği, bugüne kadar 100’den fazla kadının hayatına dokunan “Kadınlar Omuz Omuza” sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir yıl boyunca kadın istihdamına yönelik önemli çalışmalara imza atıldı. Deprem sonrası da 17 kadın kısa bir süre içerisinde Memorial’da göreve başladı.

Önce Elazığ sonra da Hatay depremini yaşadı

Proje kapsamında Memorial’da görev yapmaya başlayan kadınlardan ikisi de Mehtap Duran ve Bilge Bozkurt…

39 yaşındaki Mehtap Duran aslında iki kez büyük deprem yaşadı ve ikisinde de şans eseri kurtuldu. İskenderun’da özel bir hastanede medikal muhasebe bölümünde çalışan Mehtap Duran’ın, önce 2019’da Elazığ depreminde 6 Şubat’ta ise Hatay depreminde yaşamı değişti. Deprem sonrası evi ağır hasar alan ve 2 çocuğu ile birlikte Antalya’ya giden Duran Memorial’a iş başvurusunda bulundu ve aynı gün işe alındı. Şimdi hastanede görev yaparak çocuklarıyla birlikte kendisine yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Mehtap Duran, “Ülkece içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde omzumda bu eli hissetmek gerçekten çok güzel. 6 Şubat’ta yerle bir olduğunu düşündüğüm hayatım şimdi bir anda değişti” diye konuştu.

Bilge hemşire de Adıyaman’dan Antalya’ya yeni umutlarla geldi

26 yaşındaki Bilge Bozkurt da depreme Adıyaman’da yakalandı ve onun için Antalya’ya uzanan yeni bir yaşam başladı. Adıyaman depreminde evleri yıkılma noktasına gelince kız kardeşinin yanına gitti ve Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi’nde hemşire olarak işe başladı. Şimdi hayatına yeni umutlarla devam ediyor. Bozkurt, “Antalya'ya gelirken bir yanımız hep buruktu. Çünkü Adıyaman'da, memleketimde çocukluğumu, anılarımı, ilimi çok fazla yaşanmışlık bırakarak geldim. Ailem şu an Adıyaman'da çadırda kalıyor. Burada bize meslek konusunda şans verildi. Memorial biz depremzede kadınlara ışık tuttu. Bu ışık sayesinde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Depremden bu yana 17 kadını istihdam ettik, sayıyı kısa sürede 100’e çıkaracağız

Mehtap Duran ve Bilge Bozkurt dışında daha pek çok kadın Kadınlar Omuz Omuza projesi kapsamında iş hayatına atıldı. Bu çarpıcı hayat hikayelerinin kahramanları 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak “Kadınlar Omuz Omuza Proje Hikayeleri’ söyleşisinde buluştu.

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, son 3 haftada 17 depremzede kadının Memorial Sağlık Grubu Hastanelerinde istihdam edildiğini belirterek, Bugün Kadınlar Omuz Omuza projemizin birinci yılını kutluyoruz. Toplumda yerini edinememiş, eğitimi sınırlı, zor durumda olan kadınlarımızı sağlık sektöründe bizimle beraber çalışmaları için eğittik. Gelecek 2 ay içinde bu sayının 100 civarına çıkacağını düşünüyorum” dedi.

Kadınlar Omuz Omuza Proje Lideri Özlem Çakar da, “Ülkemizi yasa boğan afetten etkilenen depremzede kadınlarımızın da istihdamı ile sürdürülebilir bir gelecek için kadının toplumdaki etkinliğini artırma hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu yolda bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ