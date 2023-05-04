Kahramanmaraş merkezli depremlerle felaketi yaşayan Türkiye’de yaralar yavaş yavaş sarılmaya ve normallaşmeye başlasak da işini hakkıyla yapamayan şirketler vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Öyleki bir depremzede vatandaşımızın gazetemize gönderdiği şikayette şu ifadeler yer aldı:

“Malatya 'da meydana gelen son depremde enkaz altından sağlam olarak çıkarılan LG 42 LD 450 –ZA model televizyon, 25.04.2023 tarihinde Emrah Mumcu tarafından özenle ambalajlanarak İstanbul’daki adrese taşınan alıcı Vahap Karabaş’a teslim edilmek üzere Malatya Kayısıkent Kargo şubesine verilmiş, kargo 27.04.2023 günü alıcısı tarafından teslim alınmıştır. Daha sonra kontrol edildiğinde televizyonun ekranın tamamen kırıldığı anlaşılmıştır. Ambalaj ve taşımada özen yükümlülüğü olan kargo şubesi televizyonu rutin ihtirazi kayıt belgesiyle taşındığı ancak bu hususta şirketin üzerine düşen özeni göstermediği anlaşılmıştır. Mutazarrır alıcı hem depremzede, hem de engellidir. Biricik eğlencesi olan televizyondan mahrum kalmıştır. Devletimizin depremzedelere her türlü hizmette amasız fakatsız sahip çıkarak mağduriyetlerini gidermeye çalışması karşısında şirketin de aynı duyarlığı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi beklenir. Alıcı kırık televizyon için şirkete başvurmuş, diğer yasal yolları saklı tutmuştur.”

YARGITAY’IN EMSAL KARARI VAR

Konuyla alakalı kargoda kırılan eşyanın parasını tahsil etmenin sırrını açıklayan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza atmıştı. Yüksek Mahkeme; kargo alıcısının, kargoda bir kırık veya hasar olduğu takdirde, haklarını kullanabilmesi için kargoyu teslim aldığı anda, ihtirazi kayıt koyması ve kanuni süreler içinde bildirimde bulunması gerektiğine hükmetmişti.