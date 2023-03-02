Sanatın iyileştirici gücünden aldığı ilhamla, toplumun tüm bireylerinin kültür sanata erişimini sağlamak için sürdürülebilir projelere imza atan Memorial ve sürdürülebilir bir sergi serisiyle sanatını anlatmayı amaçlayan sanatçı Murat Arık’ın işbirliği, depremlerden etkilenen çocukların eğitim hayatına devam etmesine katkı sağlıyor.

2-14 Mart tarihleri arasında Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi’nde ziyaretçileriyle buluşan “Murat Arık Portreler Fotoğraf Sergisi”, ünlü isimlerinin en doğal ve duygulara hitap eden portrelerini sanatçı Arık’ın kadrajından yansıtıyor.

Sergide, tek edisyon baskılardan satışa sunulacak siyah beyaz portre fotoğraflardan elde edilecek gelirin bir kısmı, Darüşşafaka Cemiyeti’nin depremlerden etkilenen çocuklara çok daha fazla imkân tanımak, hak ettikleri nitelikli eğitimi sunmak için başlattığı Deprem Destek Kampanyasına aktarılıyor.

“Sanata dair ne varsa gölgesiyle, ışığıyla zamana bir parça iz bırakmak istedik” diyen Murat Arık, “Birlikte üretmeye, bir şeyleri değiştirmeye devam ederken, bu değişimin ruhlarda huzurun izlerini bırakmalarını diliyorum” açıklaması yapıyor.

Sergide, şu isimlerin fotoğrafı yer alıyor:

Haluk Bilginer, İsmail Hacıoğlu, Mert Turak, Selim Bayraktar, Melis Babadağ, Bahar Süer, Botan Beyaz, Berna Çağlar, Hakan Gence, Özge Özkaplan, Aşkım Kapışmak, Tolga Evren, Gökhan Çınar, Hande Nur Tekin, Cenk Eren, Onur Durmaz, Semih Ertürk, Hakan Aysev, Cenk Kangöz, Yahhya, Coşkun Karademir, Ebru Helvacıoğlu, Zilan Duru, Onur Akbay, Kenan Acar, Kutay Sungar, Onur Ayçelik, Burak Şafak

YENİGÜN HABER MERKEZİ