Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 50 adet zeytin ağacının ilk etapta 10 tanesinin dikimi çadır kentte yaşayan çocuklarla birlikte gerçekleştirildi. Zeytin ağaçlarının dikileceği alana Dayanışma ve Dostluk Parkı adı vereceklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Diktiğimiz zeytin ağaçları yaşamı ve umutları filizlendirecek; çocuklara ve afetzedelere nefes olacak” dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle Hatay’da tam donanımlı bir çadır kent kuran Beylikdüzü Belediyesi, alanın peyzaj düzenlemelerine başladı. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 50 adet zeytin ağacının ilk etapta10 tanesinin dikimi, çadır kentte yaşayan çocuklar tarafından yapıldı. Zeytin ağaçlarına ilk can suyunu veren afetzede çocuklar oldukça heyecanlı ve mutlu anlar yaşadı. Dayanışma ve Dostluk Parkı adı verilecek alanda ağaç dikiminin yanı sıra gerekli peyzaj düzenlemeleri de belediye ekipleri tarafından hummalı bir şekilde gerçekleştiriliyor.



Çalık: Diktiğimiz zeytin ağaçları yaşamı ve umutları filizlendirecek İlk etapta 10 adet zeytin ağacının çadır kentte toprakla buluştuğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşun simgesi olan, farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen zeytin ağaçları Hatay İskenderun’da bulunan çadır kentte yaşam buluyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak doğaya ve canlılara her anlamda değer veriyoruz. Dayanışma ve Dostluk Parkı adı vereceğimiz alanda en değerli ve anlamlı ağaçlardan biri olan zeytin ağaçlarını toprakla buluşturduk. Diktiğimiz zeytin ağaçları yaşamı ve umutları filizlendirecek; çocuklara ve afetzedelere nefes olacak” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi