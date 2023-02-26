Depremzede çocuklar "Rafadan Tayfa" ile moral buluyor

Türk Eczacıları Birliği depremzedelerin ilaca erişimi için 10 ilde 26 sahra eczanesi kurdu

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Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının destekleriyle Malatya Şeker Fabrikası'ndaki çadır kentte organize edilen etkinlikte, maskotlu müzikal gösteri sunuldu. Rafadan Tayfa'nın maskotları, çocukların ilgisiyle karşılaştı. Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı. (AA)

Maltepe’de depremzede çocuklar için tiyatro

Maltepe’de depremzede çocuklar için tiyatro