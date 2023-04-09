Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünce Eğriçay Parkı'nda depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Akademisyen ve öğrenciler, çocuklara seramik çömlek ve vazo yaptırarak el becerilerini geliştirmelerini sağlıyor.

Etkinlikte seramik sanatına ilgilerini keşfeden depremzede çocuklar, keyifli dakikalar geçiriyor. Çamura şekil vererek yaptıkları seramik ürünleri kendilerine hediye edilen çocuklar, sanatla iç içe vakit geçirme şansı elde ediyor.

Çocuklar kurulan sanat atölyesinde, çamurun şekillendirilmesinden ürünün fırınlanarak hazır olmasına kadar geçen tüm aşamaları deneyimleyebiliyor.

Etkinliğe, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Yoleri'nin başkanlığında gönüllü akademisyenler ile öğrenciler katılıyor. (AA)