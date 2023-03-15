Kahramanmaraş depremlerine maruz kalan vatandaşlar için NP Sağlık Grubu ve bilim ortağı Üsküdar Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Deprem Travma Psikolojik Destek Hattı, depremzede çocuk ve gençlere de ücretsiz psikolojik destek veriyor. Yaklaşık bir aydır devam eden uygulamada 18 yaş altındaki depremzedeler, ebeveynleri ya da bir büyükleri tarafından Deprem Travma Psikolojisi web sayfası üzerinden form doldurularak başvuruda bulunabiliyor. Depremden etkilenen çocuk ve gençler NPİSTANBUL Hastanesi uzmanlarına ücretsiz olarak danışabiliyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Melek Gözde Luş, deprem felaketine maruz kalan çocuk ve ergenlerin ücretsiz bir şekilde yararlandığı Deprem Travma Psikolojik Destek Hattına ilişkin bilgi verdi.

Çocuk ve ergenler ücretsiz olarak yararlanabilir

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Melek Gözde Luş, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan çocuk ve ergenlerin hastane tarafından hayata geçirilen Deprem Travma Psikolojik Destek Hattından yaklaşık bir aydan bu yana ücretsiz bir şekilde yararlanabildiklerini söyledi.

Web sitesi üzerinden form doldurularak başvurulabiliyor

NPİSTANBUL Hastanesi tarafından depreme maruz kalan kişiler için hayata geçirilen Deprem Travma Psikolojik Destek Hattından çocuk ve ergenlerin de ücretsiz olarak yararlanabildiğini kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Melek Gözde Luş, “Depreme maruz kalan çocuklar ve ergenler için söz konusu destek hattına web sitemizden form doldurularak başvuruda bulunulabiliyor. 18 yaş altındaki bireyler için bu form ebeveynleri ya da bir büyükleri tarafından doldurularak başvuru yapılabiliyor. Başvusu alınan çocuk ve ergenler, yanlarında bir büyüğün bulunması şartıyla Deprem Travma Psikolojik Destek Hattına başvuruda bulunabilir. Amacımız, bu felaketin etkilerinin kalıcı travmatik hasarlara neden olmaması ve en kolay şekilde atlatılmasıdır.” dedi.

Deprem Travma Psikolojik Destek Hattı, depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor

NP Sağlık Grubu ve bilim ortağı Üsküdar Üniversitesi olarak depremzedelere destek olmak amacıyla Deprem Travma Psikolojik Destek Hattı hayata geçirildi. Deprem Travma Psikolojik Destek Hattı, ihtiyaç duyan depremzedelere psikolojik destek vermek üzere hizmet ediyor.

NPİSTANBUL Hastanesi Deprem Travma Psikolojisi web sayfası üzerinde yer alan formu dolduran depremzedelere, en kısa zamanda uzmanlar dönüş yapıyor. Depremzedeler, NPİSTANBUL Hastanesi uzmanlarından telefonla veya online olarak ücretsiz danışmanlık hizmeti alabiliyor. NPİSTANBUL Hastanesi psikiyatri uzmanları ve uzman klinik psikologlar, form üzerinden başvuran depremzedelere destek oluyor.

Deprem Travma Psikolojisi web sayfası bilgilendirme yapıyor

Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri ve NPİSTANBUL Hastanesi uzmanları katkılarıyla hazırlanan Deprem Travma Psikolojisi web sayfasında deprem sonrasında ortaya çıkabilecek deprem travma psikolojisi ve deprem hakkında bilinmesi gerekenlere ilişkin bilgiler yer alıyor.

Web sitesinde travmalar, depremin psikolojik etkisi, çocuklara yaklaşım, yas süreci başta olmak üzere deprem sonrası ortaya çıkabilecek psikiyatrik ve psikolojik sorunlara ilişkin bilgilerin yanı sıra NPİSTANBUL Hastanesi psikiyatri uzmanları ve uzman klinik psikologların görüşlerine yer veriliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi