Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Ankara Konağı'ndaki etkinlikte, organizasyonu piknik olarak planlandıklarını ancak meteorolojik uyarılar nedeniyle burada yaptıklarını söyledi.

Bir toplumda aile ne kadar güçlü ve huzurluysa toplumun da o kadar güçlü ve huzurlu olduğunu dile getiren Duran, sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir aile kurumunun sağlıklı bir toplumun en temel bileşeni olduğunu kaydetti.

Politikalarını şekillendirirken aileyi temel aldıklarını belirten Duran, "Bu bakışla geleneksel değerlerimizi, kültür mirasımızı, tarihi ve manevi değerlerimizi yol haritası olarak kabul ediyoruz. Toplumsal ve kültürel değerlerimizi, hizmetlerimizin oluşumuna ve işleyişine yansıtıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin Türkiye'nin birbirine ne derece bağlı bir aile olduğunu yeniden gösterdiğini kaydeden Duran, deprem sonrası yaraların sarılması için bakanlık olarak hep sahada olduklarını anlattı.

Duran, devletin depremzedelere hizmete devam edeceğini söyledi.

"2. Geleneksel Aile Etkinliği" ailelere hediye takdimiyle sona erdi. (AA)