Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle evleri yıkılan ya da hasar gören depremzede ailelerin, Elazığ'da Harput Diyanet Külliyesi ve Dini İhtisas Merkezi'nde barınması sağlandı.

Merkezde tüm ihtiyaçları karşılanan aileler, birbirinden bağımsız odalarda güven içerisinde kalıyor.

Harput Diyanet Külliyesi ve Dini İhtisas Merkezi Şefi Bilal Dal, AA muhabirine, Malatya'dan gelen depremzede ailelerin barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı ve Elazığ Valiliğinin izniyle tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Merkezde kalan tüm depremzedelere aile ortamı sunmak ve depremlerin yaşattığı psikolojik etkiden uzaklaştırabilmek adına her türlü imkanla destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Dal, "Külliyemizin kampüsü içerisinde toplam 70 bağımsız odamız var. Bunların 45'i doldu, 135 depremzede vatandaşımız kalıyor. 25 odamız boş ve buralara da depremzede ailelerimizi bekliyoruz." dedi.

Odaların birbirinden bağımsız olduğunu vurgulayan Dal, şöyle devam etti:

"Banyosu ve tuvaleti, buzdolabı, gardıropları olan apart odalar şeklindedir, bir aile rahatlıkla içinde barınabiliyor. Burada sıcak yemeğimiz, kafeteryamız, çay simit servisimiz, sohbet ve etkinlik alanlarımız var. Ayrıca 3 çamaşırhanemiz, sosyal alanlarımız, mescitlerimiz ve yemekhanemiz var. Burada ihtiyaç duyabilecekleri birçok imkan var. Güzel bir ortam, inşallah buradan memnun olurlar, barınma ihtiyacı olan depremzede ailelerimizi bekliyoruz."

"Bulunduğumuz ortam çok güzel"

Malatyalı depremzede Ahmet Duran Karadeniz de evleri hasar gördüğü için Elazığ'a geldiklerini, Diyanet Külliyesi'nin imkanlarından faydalandıklarını belirtti.

Burada misafir edildikleri için memnuniyet duyduklarını ifade eden Karadeniz, 3 gündür merkezde kaldıklarını anlattı.

"Burası bizler için gayet sıcak bir ortam ve yuva oldu. Allah bir daha kimseye depremi yaşatmasın, darda olanlara da yardım etsin. Sağ olsun Diyanet İşleri Başkanlığımız burayı bize açtı, bulunduğumuz ortam çok güzel, devamlı çay, yemek servisi var." ifadelerini kullanan Karadeniz, nezih bir ortamda barınma imkanı bulduklarını anlattı.

Cumali Şireli ise depremlerde yakınlarını kaybettiklerini, maddi ve manevi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Başta barınma ihtiyacı olmak üzere birçok ailenin yaşadığı mağduriyetin devletin sunduğu imkanlarla giderebildiğini aktaran Şireli, şöyle konuştu:

"Depremlerden dolayı psikolojik olarak çok yıprandık. Evlerimiz hasar gördü, korkuyoruz, soğuk, kar kış. Su yok, depremden dolayı şebekeler hasar gördü, bu gibi sıkıntılardan dolayı yıprandık. Malatya'da Niyazi Mısri Caddesinde iş yerimin bulunduğu bina çöktü. Evlerimiz hasarlı olduğu için giremiyoruz, mağdur olduk. Diyanet külliyesine geldik. Allah razı olsun, buranın kapılarını bizlere açtılar. Yerimiz sıcak, ellerinden gelen her şeyi bizler için yapmaya çalışıyorlar. Allah razı olsun, herkes samimi bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor."

Ahmet Turan Şireli de depremlerin maddi ve manevi büyük yaralar açtığını aktardı.

Devletin ve milletin verdiği desteklerle teselli olduklarını ifade eden Şireli, "Allah böyle acılar bir daha göstermesin inşallah. Mağdur olduk ama şu anda güzel bir yerdeyiz, barınacak yerimiz, sıcak suyumuz var. Namazımızı rahat kılabiliyoruz, dinlenebiliyoruz." ifadelerini kullandı.