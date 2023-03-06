Bu arada, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye'nin 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te yaşadığı depremin maliyetini ise 17,1 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Gölcük'te 7,4 büyüklüğündeki depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmişti.

TÜRKONFED, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de 84,1 milyar dolar mali hasara neden olacağı öngörüsünde bulundu.

Dünya Bankası, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin doğrudan maddi hasarını 34,2 milyar dolar, enkaz kaldırma ve yeniden imar maliyetinin ise bu miktarın iki katını bulabileceğini öngördü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 4 Mart itibarıyla 45 bin 968 kişi hayatını kaybetti.

UNDP'ye göre, depremler nedeniyle bölgede 100 milyon metreküp büyüklüğünde enkaz yığını oluştu.