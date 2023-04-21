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Namazın kılınmasının ardından cemaat, cami içerisinde ve dışında bayramlaştı.

İlçe merkezinde depremde bir minaresi yıkılan ancak diğer bölümlerinde hasar bulunmayan tarihi Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne gelen çok sayıda İskenderunlu, namaz öncesinde bayramların önemine dikkat çekilen vaazı dinledi.

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