"Miraç Gecemiz: İlahi Rahmet ve Sekinet Gecemiz" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Türkiye'nin 10 şehrinde büyük bir deprem felaketinin yaşandığı belirtilen hutbede, "Yitirdiğimiz her bir canın acısıyla yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acımızı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'a hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızda kenetlendik. Alicenap milletimiz başta olmak üzere duyarlılık gösteren ülkelerin, depremin ilk anından itibaren maddi manevi imkanlarını seferber etmesi her türlü takdire şayandır." ifadelerine yer verildi.

"Depremzede kardeşlerimize ulaşıp destek olalım"

Rahmet ve mağfiretin insanları kuşattığı Miraç gecesinde depremzedelere dua edilmesi çağrısının yapıldığı hutbede, şunlar kaydedildi:

"Yaşadığımız bu büyük afet karşısında kimsesizlere kimse, çaresizlere çare olmaya devam edelim. İhtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim, yetim ve öksüz yavrularımızı bağrımıza basalım. Kardeşlerimizin acısını bir nebze de olsa hafifletmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Deprem bölgelerinin yanında illerimize gelen depremzede kardeşlerimize de ulaşıp destek olalım. İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün imkanlarımızı karşılıksız olarak onların istifadesine sunalım. Bu zor dönemde fahiş fiyatlarla depremzede kardeşlerimizi, aziz milletimizi istismar edenleri uyaralım. Unutmayalım ki gün, dayanışma ve yardımlaşma günüdür."

Oktay, gıyabi cenaze namazına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde, depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Gıyabi cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov da depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı, depremzedeler için dua etti.

İstanbul

Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan namaza vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Caminin içi ve avluları kısa sürede dolarken buralarda yer bulamayan vatandaşlar Eyüpsultan meydanından iş yerlerinin önüne kadarki alanda saf tuttu. Cuma namazı öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okundu. Cuma namazının ardından depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi. Ayakta kalan bazı vatandaşlar da duaya eşlik etti.

Namaza katılan vatandaşlar daha sonra caminin dış avlusunda yer alan Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti, bazıları da Kur'an-ı Kerim okudu.

Büyük Çamlıca Camisi ve Fatih Camisi'nde de cuma namazı öncesi depremzedeler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Cuma hutbesinde, geçmişte ve son yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulunuldu. Duyarlı ülkelere maddi ve manevi destekleri için teşekkür edilen hutbede, ülkece gösterilen birlik beraberlik ruhunun önemi vurgulandı.

Cuma namazının ardından vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerdeki tüm camilerde, cuma namazında depremlerde vefat edenler için dua edildi.

Cuma namazı sonrası cami cemaati, afette hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bazı camilerde içeride bazılarında ise avluda kılınan gıyabi cenaze namazına, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari

İl merkezleri ve ilçelerdeki bütün camilerde, cuma namazı sonrasında depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Cenaze namazının ardından gazetecilere açıklama yapan Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir, dayanışma ve yardımlaşmanın bu zor günlerde önemli olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Muş'ta da depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir acı var. En azından cenaze namazı kılınmayan kardeşlerimiz olabilir. Biz bu görevi bütün bir millet olarak bugün yerine getirdik. Depremin ardından Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve din görevlileriyle deprem bölgesine gittik. Yardımları organize ettik. Kahramanmaraş bölgesindeki vefat eden kardeşlerimizi bir hafta boyunca İslam usullerine göre defnettik. Kur'an-ı Kerim okuduk."

Demir, deprem bölgesine ciddi manada ayni ve nakdi yardımlar yapıldığına işaret ederek, "Geçen hafta cuma günü tüm camilerimizde depremzedeler için 1 milyon 700 bin lira toplandı. Bu yardımlarımız devam edecektir." diye konuştu.

Kahramanmaraş

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta namaz kılınan açık alanlarda cuma vakti öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Kent merkezinde yer alan Erzurumluoğlu Camisi'nin avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, depremde yaşamını yitirenler için dua etti.

Okunan cuma hutbesinde ise Kahramanmaraş merkezli depremler anımsatıldı, birlik beraberlik mesajları paylaşıldı.

Hutbede ayrıca "İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün imkanlarımızı karşılıksız olarak onların istifadesine sunalım. Bu zor dönemde fahiş fiyatlarla depremzede kardeşlerimizi, aziz milletimizi istismar edenleri uyaralım. Unutmayalım ki gün, dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Vakit, iyilik ve fedakarlık vaktidir." ifadelerine yer verildi.

Cuma namazı sonrasında ise depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Malatya

Depremden etkilenmeyen Kernek Karagözlü Camisi ile çadır kentlerde oluşturulan mescitlerde cuma namazı, ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kernek Karagözlü Camisi'nde cuma namazını Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzami Turan kıldırdı. Turan, zor günlerde dayanışma örneği gösteren herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberlik için dua etti.

Cuma namazının ardından cemaatin kalabalık olması nedeniyle gıyabi cenaze namazı cami içerisinde kılındı.

Şanlıurfa

Namaz dolayısıyla inanç turizminin önemli merkezlerinden olan kentte Hz. İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde binlerce kişi bir araya geldi.

Cuma hutbesini okuyan İl Müftüsü Ramazan Tolan, dayanışma ve yardımlaşmanın bu zor günlerde önemli olduğunu vurguladı. Depremzedelere destek olma çağrısı yapan Tolan, acıların hafiflemesi için herkesin fedakarlıkta bulunması gerektiğini dile getirdi.

Cuma namazını müteakiben vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Adıyaman

Depremlerde etkilenen Adıyaman'da, çadır kentte cuma namazı eda edildi.

Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentte vatandaşlar ve görevliler, cuma namazı için bir araya geldi.

Cuma namazının ardından, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı da kılındı.

Bursa

Bursa'da vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Cami, Murat Hüdavendigar ve Yeşil Cami başta olmak üzere camilerde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Cuma namazının ardından depremde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar cuma namazı ve gıyabi cenaze namazı nedeniyle başta tarihi Ulu Cami olmak üzere Dönenler, Karagöz Paşa ve Ali Paşa camilerine akın etti.

Tarihi Ulu Cami'de cuma namazının ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman, depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kıldırarak dua etti.

Bilecik

Bilecik ve ilçelerinde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkez Kayıboyu ile diğer camilerde saf tutan yüzlerce kişi dualar etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Hamidiye Camisi'nde de gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Ali Erhun kıldırdı.

Cuma hutbesinde, büyük depremlerle sarsıldıklarını, günün milletçe kenetlenme günü olduğunu belirten Erhun, "Bu durum, elbette bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa düşürmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki her zorluğun ardından mutlaka kolaylıklar vardır. Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir." dedi.

Yalova

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için cuma namazı sonrası kentteki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kur'an-ı Kerim okunan Merkez Cami ve bahçesinde namazlarını kılan vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dualar etti.

Cami çıkışında hayırseverler tarafından hazırlanan lokmalar vatandaşlara dağıtıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de de Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Reşadiye Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrasında depremde vefat eden vatandaşlar için dua edildi.

Cuma hutbesinde depremden etkilenenler için yardım edilmesi için çağrıda bulunuldu.

Camiye sığmayan vatandaşlardan bazıları ise hasır sererek bahçede namaz kıldı.

Cenaze namazına AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de merkez ve ilçelerdeki camilerde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Necip Paşa Camisi'nde cuma sonrası vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılmak üzere saf tuttu.

Cenaze namazı sonrası hayırseverler tarafından vatandaşlara pilav, kandil simidi ve lokum ikram edildi.

Namaza AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sakarya

Adapazarı ilçesindeki Tarihi Orhan Camisi'nde vatandaşlar, cuma namazından sonra saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazdan önce depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kocaeli

Kocaeli'deki camilerde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler için dua edildi.

İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'ni dolduran ve bahçesinde de saf tutan vatandaşlar, cuma namazının ardından depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı eda etti.

Düzce

Düzce'deki camilerde cuma namazının ardından depremde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kent merkezinde bulunan Büyük Cami'nin içerisini ve bahçesini dolduran vatandaşlar, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Namazın ardından dua edildi, deprem bölgesine gönderilmek üzere bağış toplandı.

Karabük

Karabük Ulu Cami'de vatandaşlar cuma namazı sonrası depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan namaza, Vali Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da katıldı.

Namazdan önce depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ayrıca deprem bölgesine gönderilmek üzere bağış toplandı.

Konya

Konya'da cuma namazı öncesi depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Namaz sonrasında Hacıveyiszade Camisi'nde İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Aksaray, Afyonkarahisar, Karaman

Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Cuma namazının ardından hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Edirne

Edirne'de, Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami başta olmak üzere kentteki camilerde cuma namazında depremzedeler için dua edildi.

Camilerdeki hutbelerde milletçe büyük bir felaket yaşandığı belirtildi.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağı ifade edilen hutbede, "Alicenap milletimiz başta olmak üzere duyarlılık gösteren ülkelerin, depremin ilk anından itibaren maddi manevi imkanlarını seferber etmesi her türlü takdire şayandır. İnanıyoruz ki aynı iman ve ruha sahip olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Rahmet ve mağfiretin bizleri kuşattığı bu kutlu gecede, dualarımız sadece dillerimizde kalmasın." denildi.

Deprem bölgelerinden gelenlere yardımcı olunması da istendi.

Cuma namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaz çıkışı vatandaşlar Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen yardım kampanyasına destekte bulundu.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki tüm camilerde afetzedeler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir, Hızırbey Camisi'ndeki vaazında, depremde hayatını kaybeden afetzedelere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Hiçbir milletin, devletin böyle acılar yaşamaması için dua ettiklerini ifade eden Özdemir, afetin yaralarının da el birliği ile sarılacağına inandığını kaydetti.

Cuma hutbesi ve namazın ardından camilerde saf tutan vatandaşlar, hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Tekirdağ da Rüstempaşa Camisi olmak üzere kentteki camilerde gıyabi cenaze namazı eda edildi. (AA)