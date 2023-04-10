Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu tamamen yıkılan Hatay'daki Antakya Ulu Camii'nin enkazında kurtarma çalışmaları başlatıldı. Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı'nın sanat tarihçileri, tarihi caminin nitelikli eserlerini enkazdan çıkarmak için çalışıyor. 13. yüzyılda inşa edildiği düşünülen cami, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde büyük hasar gördü.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan liderliğindeki ekip, caminin nitelikli eserlerini moloz yığınına dönüşen alandan çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi yapı, medresesi, yazlık mekanı, çeşmesi, türbeleri ve haziresiyle büyük bir külliyeyi teşkil eden yapılar topluluğu olarak biliniyor.

Kurtarma çalışmalarında nitelikli eserlerin tamamının koruma altına alınması hedefleniyor. Cami ve külliye birimlerindeki nitelikli malzemeye ulaşılıp sağlıklı şekilde koruma altına alınması amaçlanıyor. Çalışmaların yaklaşık 20-25 gün süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak:AA