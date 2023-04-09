Üreticiler, kayısı ağaçlarında her yıl görülen ve verimi en az iki hasat dönemi düşüren monilya hastalığına karşı, ilk çiçeklenme döneminden itibaren zirai ilaçla mücadele ediyor.

Kentteki zirai ilaç bayilerinin depremler nedeniyle kapalı olması, üreticilerin ilaç teminini zorlaştırdı.

Özellikle erken çiçek açan 1200 rakımın altındaki bahçelerdeki kayısı ağaçlarında monilya hastalığının etkileri gözlenmeye başlandı. Bazı bölgelerde de don, kayısı ağaçlarını etkiledi.

Zirai ilaç temin eden üreticiler, ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

"En büyük sıkıntımız bayilerin kapalı olmasıydı"

Malatya'daki 9 milyon kayısı ağacından 1 milyon 100 bininin bulunduğu Yeşilyurt ilçesinde de üretciler, monilya hastalığıyla mücadele ediyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Çayırköy Mahallesi'nde monilya hastalığının etkilerinin gözlendiği kayısı bahçelerinde incelemede bulundu. (AA)