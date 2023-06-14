Yasak Elma dizisinin ünlü oyuncusu Eda Ece, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım sürecindeki doğal görüntüsüyle dikkat çekti. Ancak bir ödül töreninde yaptığı konuşma, Ece Ece'ye tepkilere neden oldu.

Eda Ece Deprem Bölgesinde Çıkan Oy Sonuçlarını Eleştirdi

Eda Ece, konuşmasında, "Deprem bölgesinde gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmalarını başkalarının üstlendiğini düşünüyorlardı. Ancak sandıktan gerçeği anladık. Neyse..." ifadelerini kullandı.

Ünlü Oyuncu Gelen Eleştiriler Sonrasında Açıklama Yaptı

Eda Ece, gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklama yaptı. Ece, ödül aldığı dergi kapağının şubat ayına ait olduğunu belirterek, törendeki konuşmasında bu sebeple depreme değindiğini öyledi.

Açıklamasının devamında, "Birçok insanın mağdur olduğu ve acı çektiği bir durumu yaşayan, ailesini kaybeden arkadaşlarım var. Ben zaten travma geçirmiş biriyim. Neden böyle bir şeyle dalga geçeyim? Bu konuyu mizahi bir şekilde ele aldım, hiçbir art niyetim yok. Yıldız karakterinde de aynı şekilde davrandım. Mizahla bazı şeyleri aşmayı tercih ediyorum. Bu benim tarzım. Kimseye hakaret etmedim" şeklinde konuştu.

Sinan Akçıl ve Ak Partili Keşir'den Eda Ece'ye Ağır Sözler

Eda Ece'nin konuşmasına yanıt veren isimler arasında Sinan Akçıl da yer aldı ve "Bu saçma bir yorum daha, yazık" şeklinde bir yorumda bulundu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eda Ece'nin gönderdiği yardımların makbuzlarını isteyin. Bize gönderin, biz geri vereceğiz. Verdiğinizi başkalarının üzerine basarak anlatmanız bizi utandırdı" dedi.