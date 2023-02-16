Kahramanmaraşlı tekstil devlerinden BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu “6 Şubat’ta şehrimizde meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi tüm ülkemizi büyük yasa boğdu. Tüm Türkiye yitirdiğimiz canlara ağlıyoruz. Bugün hala enkaz altından canlı bir kişinin çıkma ümidini yitirmeden yapılan enkaz çalışmalarını takip ederken, bir yandan da yaralarımızı hızlıca sarmak için aksiyon alıyoruz” dedi. Kahramanmaraş’ta ve diğer illerde kurtarma ve enkaz çalışmaları devam ederken en büyük problemin barınma olduğunun altını çizen Balcıoğlu “Kış şartlarında bölge halkının en büyük sorunu barınma ihtiyacı. Evler ya yıkıldı ya da büyük hasarlı, evlere girilemiyor. Özellikle küçük çocuk, yaşlı ve hastaların bir an önce güvenli alanlara yerleştirilmesi lazım. Ayni yardımlar bakımından durum oldukça iyi, gıda takviyesi gerekecek muhakkak tabii”

Halkın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının birinci öncelik olduğunu belirten Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın büyük bir sanayi kenti olduğunu ve çok hızlı bir şekilde ayağa kalkmak gerektiğinin de altını çiziyor. Önümüzdeki günlerde işverenler olarak bu planlamayı yaparak hızlıca aksiyon alacaklarını belirten Balcıoğlu “ BLC Group olarak biz de, diğer sanayicilerimiz de çok fazla çalışanımızı kaybettik. Öncelikle yaralarımızı saracağız, kaybettiğimiz canların aileleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Üretim tesisimiz çok fazla hasar almadı, alan yerleri sağlamlaştırıp, eksiklerimizi tamamlayıp sanıyorum Mart ayında üretime başlarız. Nisan ayında ise tam kapasite olarak işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum”

Tekstil sektörü olarak son zamanlarda zaten zorlu bir süreç içinde olduklarının da altını çizen Balcıoğlu “Ekonomik krizin çok etkilendiği sektörlerden biri de tekstil sektörü. Deprem felaketiyle birlikte anlaşmamızın olduğu birçok müşteri geçici süreyle mecburen başka tedarikçilerle çalışacak. İstihdam konusunda da zor bir süreç bizi bekliyor. Yeri dolmayacak birçok çalışma arkadaşımızı kaybettik. Bununla birlikte hayatta kalan bazı çalışma arkadaşlarımız da psikolojik olarak çok hasar aldı, dolayısıyla Kahramanmaraş’tan ayrılıp farklı illere yerleşme kararı alanlar var. Ancak biliyorsunuz ki Kahramanmaraş ülkemiz için önemli sanayi kentlerinden biri, depremden zarar gören diğer iller ile birlikte Türkiye ekonomisinin %20’sini oluşturuyor. Tüm Maraş olarak, sanayiciler olarak çalışma arkadaşlarımızı kaybetmemek için elimizden geleni yapmalıyız, aksi halde hem ülke ekonomisi için hem de ihracat için büyük bir kayıp olur. Burada önemli bir noktaya değinmekte fayda görüyorum. İstihdamı korumak için devlet desteklerinin, yabancı şirket desteklerinin, sektörlerin ve sektör temsilcilerinin desteklerinin en üst düzeyde verilmesi gerekir diye düşünüyorum” (YHM)