Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman-Malatya kara yolunun birçok noktası tamamen kullanılamaz hale geldi, istinat duvarları çöktü.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yardımların kente daha rahat ulaşımını sağlamak için çöken kara yolunun onarılması için çalışma başlattı.

Birçok iş makinesiyle bölgeye gelen Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hasar gören kısımları doldurduktan sonra yeniden asfaltladı.

Aynı kara yolu üzerinde bulunan ve 2017'de ulaşıma açılan 1816 metre uzunluğundaki Erkenek Tüneli'nin bir tüpü hasar gördüğü için geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Tünelde ulaşım tek tüpten sağlanıyor.

Gölbaşı ilçesindeki Göksu Çayı da depremden sonra çamur akmaya başladı, akarsu üzerindeki taş ocağı işletmelerinde hasar oluştu.