Fert, Aile, Toplum, Millet ve Devlet olarak SINANDIĞIMIZ günlerden geçiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ölenlere Rabbım Rahmet eylesin. Kalanlara Sabr'ı Cemil ihsan eylesin. Enkazdaki ses veren kardeşlerimizi sağ salim gün yüzüne çıkarsın. Yaralılara acil şifalar ihsan etsin.

Depremin olduğu andan 40 dakika sonrasında takip etmeye başladım. Bu güne kadar gördüğüm, Art niyetli, görmek, anlamak istemeyenler, hainler, troller hariç, Fertler-Aileler-Toplum-Millet ve Devlet olarak herkes bütün imkanlarıyla elinden geleni yaptı ve yapmaktadırlar. Allah herkesten razı olsun. Böyle zamanlar, kalbi TEMİZ olan herkesin dayanışmasını gerektirdiği anlardır. Bu gün tam da bu yapılmaktadır. Kalbi KİRLİ olanlar da(Kim olursa olsun) kendi ŞEYTANLARININ uşaklığını yapmaktadırlar.

Bugün; Verimlilik, Yardımlaşma, Dayanışma, Kardeşlik, İnsanlık adına acil olarak yapılması gerekenler için maddi ve manevi imkanların seferber edilmesi günüdür. Mutlaka alınması gereken dersler de vardır. Gelecek için konuşulması gerekenler de. İnsanlara sevgiyle dokunulur, Yaralar sarılır, Gerekli raporlar hazırlanır, Daha iyi ve güzel gelecek için; samimiyetle, yapıcı bir şekilde sonuç odaklı konuşmalar yapılabilir. Böyle bir süreç de yanlışlık yoktur. Yeter ki amaç bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olsun.

Yasin 82.Ayet:)O'nun(Allah'ın) emri bir şeyi dileyince ona sadece "OL" demektir. O da hemen oluverir."

Tevbe 51.Ayet: ( De ki; hiç bir zaman bize, Allah'ın bizim için yazdığından başkası isabet etmez. O bizim Mevlâmızdır. Onun için Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

HADİS: Merhamet edenlere Rahman olan Allah merhamet eder. Siz yer yüzündekilere merhamet edin ki, Gökteki (Melekeler)de size merhamet etsinler de AFFINIZ için Allah'a yalvarsınlar).

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar, Allah'a emanet olunuz.