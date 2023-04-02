Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beşpınar mesire alanındaki eğitim kampüsünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık olarak, büyük depremlerin ardından hayatı normalleştirmek için vatandaşlara her türlü desteği sağlarken, diğer taraftan eğitim öğretimi normalleştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Okullar kapalı olduğu zamanlarda çadırlarda, konteynerlerde çocukları eğitimle, öğretmenleriyle buluşturmak, psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek için her türlü desteği verdiklerini anlatan Özer, bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci ve veliye ulaştıklarına işaret etti.

Daha sonra kademeli şekilde depremden etkilenme şiddetine göre illeri üç kategoriye ayırdıklarına dikkati çeken Özer, "1 Mart'ta Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da, 13 Mart'ta Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da eğitim öğretime tüm merkez ve ilçelerde başladık. 27 Mart'ta da kalan dört ilimizde, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da bazı ilçelerde eğitim öğretime başladık. Valilerimize şartlar olgunlaştığı zaman yeni ilçeleri de eğitim öğretime açma yetkisini verdik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık süreci valilerimizin koordinasyonuna bıraktık." diye konuştu.

Bu süreçlerin içinde en kritik, depremde kaygı düzeyi en yüksek öğrenci grubunun sekizinci sınıflar, LGS sınavına gireceklerle YKS'ye girecek öğrenciler olduğunu vurgulayan Özer, "6 Şubat'tan itibaren çocuklarımızı sınavlara hazırlayabilmek için özel ihtimam gösteren İçişleri Bakanlığımızın, AFAD'ın sağlamış olduğu çadırlarda, konteynerlerde LGS, YKS kursları açtık. Milli Savunma Bakanlığımızla Mehmetçik okullarında LGS, YKS kursları açtık. Yine Enerji Bakanlığımızla İskenderun'da gemide YKS kursu açtık. Yeter ki o öğrencilerimiz mümkün olduğu kadar minimum stresle o süreçlere hazırlanabilsinler istedik. İhtiyaç duymuş oldukları tüm kaynakları, tüm ders kitaplarını, tüm yardımcı kitapları o çocuklarımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da çocukların LGS sınavı ile YKS'ye hazırlanmalarıyla ilgili işlev gören çadırları ziyaret ettiklerini dile getiren Özer, "Gerçekten müthiş organizasyon gerçekleştirilmiş. Sayın Valimize, buranın koordinatör bakanı Ulaştırma Bakanımıza, kıymetli vekilimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerle de sohbet edebilme imkanımız oldu. Öğrencilerimiz de gerçekten hizmetten çok memnun. Hatta 5 gün eğitim değil, hafta sonu da gelmeyi talep ettiler. İnşallah yarından itibaren de o çocuklarımızı hafta sonu da buraya taşıyarak bulundukları mekanlardan çadırsa çadır, konteynerse konteyner, evse ev, ücretsiz olarak taşıyarak sınavlara hazırlanmalarıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz." değerlendirmesini yaptı. (AA)