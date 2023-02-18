Bakan Koca: 10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108

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Öte yandan, Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.(AA)

Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Trakya'dan 106 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine gönderildi

Trakya'dan 106 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine gönderildi

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde, yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı.

Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince depremin 13. gününde gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.