Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gafur Yılmaz; deprem politikalarının ülkemizde daha hassas ve güvenli şeklide yürütülmesi önemli, bununla birlikte vatandaşlarımızın da evlerini dekora ederken deprem ve benzeri afetlerde olası hasarların önüne geçilmesi için hassas davranmalarının önemini dile getirdi.

Peki depreme uygun ev dekorasyonu konusunda neler yapmalıyız ve eşyaları nasıl dizayn etmeliyiz?

Yılmaz: “Yaşam alanlarımızı dekora ederken deprem ve benzeri afetlere karşı bazı güvenlik önlemleri almamız gerekmektedir. Özellikle ülkemizin deprem ülkesi olduğunu düşünürsek dekorasyonda daha hassas davranmalıyız. Peki depreme uygun ev dekorasyonu konusunda neler yapmalıyız ve eşyaları nasıl dizayn etmeliyiz? Asortie Mobilya ve Dekorasyon Şirketi olarak yaptığımız yurt içi ve yurt dışı birçok projede şıklık ve konfor kadar güvenliğe de önem vermekteyiz.

Ev dekorasyonunda mobilyaların tarzı, kumaşının dokusu, rengi, boyutu gibi birçok unsura dikkat edilir. Müşterilerimiz için önemli olan dekorasyonun her ayrıntısı ve konforu elbette değerli. Lakin yaşam alanlarımızı dekora ederken güvenliğimize de dikkat etmeliyiz. Evlerimizi depreme karşı daha güvenli halde düzenlemek zorundayız.” dedi

Deprem anında engel olabilecek dekoratif ürünlerden kaçınıyoruz!

Depremden kaynaklı evimizde oluşabilecek hasarları en aza indirmek için dekorasyon konusunda bazı önlemler almak gerekmektedir. Öncelikle büyük mobilyalarımızı sabitlemek gerekir. Bunun için vitrin, konsol, gardırop kitaplık vestiyer ve TV ünitesi gibi eşyalar mutlaka sabitlemeyi öneriyoruz. Olası kazalara karşı hem kendinizin hem mobilyalarınızın zarar görmemesi için bu eşyaları duvara montajlamak önemli. Bu arada çivi yerine vida veya dübel kullanmaya özen gösterip yine dekorasyonumuza özen göstermekteyiz.

Sehpa, masa, sandalye koltuk gibi eşyalarımızın da dayanıklı ve sağlam malzemeli olmasına dikkat ediyoruz. Özellikle deprem anında kaçış durumlarına engel olabilecek dekoratif ürünlerden kaçınıyoruz.

Vitrin, konsol ve benzeri mobilyalarımızın içerisine ağır eşyaların doğru yerleştirilmesi de önemli. Alanında uzman mimar kadromuz ile dekorasyon projelerimizi oluştururken birçok noktaya özellikle dikkat ediyoruz. Ağır objelerin alt kısımlara yerleştirilmesi sallanma durumunda üzerimize düşmesine engel olabiliriz. Ayrıca içerisine obje koyduğumuz dolapların kilitli kulplardan oluşmasına dikkat edip güvenli bir ortam oluşturmaya dikkat ediyoruz.

Avizelerin şık olması gerektiği kadar hafif yapıda da olmasına önemli.

Mobilya ve Dekorasyon sektöründe 53. yılını süren Sn. Gafur Yılmaz, dekorasyon konusunda müşterilerinin konforu ve güvenliği için her detaya özen gösterdiklerini belirtti. “Önemli diğer bir dekorasyon parçası olan aydınlatma ürünleri de klasik ev dekorasyonunun olmaz ise olmaz parçalarıdır. Güvenlik konusunda en hassas davrandığımız aydınlatma ürünleri olan avizeler şık olması gerektiği kadar hafif yapıda da olmasına önemli. Ağır Avizelerin doğru ve sağlam montelenmesi ve yatak üzeri ya da koltuk üzerlerine gelmemelerine de özen göstermekteyiz.” dedi

Deprem bölgelerinde yapılacak yeni konutlarında mimari projelerinde güvenli ve konforlu olabilmeleri adına ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını belirten Yılmaz; “Klasik ve lüks dekorasyon bizim için ne kadar önemli ise deprem ve benzeri felaketlerde doğru tasarım ve montaj işlemleri ile hasarları en asgari hale getirebilmek ve bir daha bu denli can ve mal kaybını önlemek hepimizin öncelikli vatandaşlık görevidir” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi