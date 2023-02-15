

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Alaybeyli köyündeki Darb-ı Sak Kalesi ile buradaki Bayezid-i Bistami Türbesi'ne de zarar verdi. Asrın felaketi depremde tarihi Darb-ı Sak Kalesi tamamen yıkıldı.

Dağ eteğine inşa edilmiş olan kalenin yıkılması ile molozlar ve dağdan hareket eden devasa kayalar ise Bayezid-i Bistami Hazretleri Türbesinin girişini kapattı. Türbe kısmen yıkılmış ve girişleri kapanmış olmasına rağmen vatandaşların içeriye girip dua ettikleri görüldü. Bu kalenin milattan önce 300 yılına kadar bilinen bir tarihi var.

Pers Kralı Darius, Büyük İskender ile yapacağı savaş için burada bir üst kurmuş, öyle bilinmektedir.

Daha sonrasında Bizanslılara geçmiş. O zaman da depremler olmuş. Kalenin sur etrafı daha geniş aslında ama depremlerde yıkıla yıkıla burası kaldı.

Burası da bu büyük depremde yıkıldı.

Bayezid-i Bistami Hazretlerinin eğitim verdiği ve çilehanesinin olduğu yer tam çökmemiş ama etrafı yıkılmış.

Talebesinin ve Mahmud Şevket Paşanın olduğu sandukalar da sağlam ama duvarlar çöktü kullanılmaz halde' dedi.