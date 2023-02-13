Depremden sağlam çıkan TOKİ konutlarının sakinleri yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Depremlerin ardından, İskenderun Düğünyurdu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bazı bina sakinlerinden Ahmet Özceylan, yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Depremlerin ardından, İskenderun Düğünyurdu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bazı bina sakinlerinden Ahmet Özceylan, yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Özceylan, AA muhabirine, depremde yaşadıklarını anlattı.

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Depremlerin ardından İskenderun Düğünyurdu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bazı bina sakinleri yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 1053 dairelik toplu konutun sakinlerinden Cemil Çengel, AA muhabirine deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Vatandaşlardan bazıları da artçı depremler nedeniyle İskenderun Düğünyurdu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki evlerinin civarında bulunan Zeytindalı Şehitleri TOKİ Camisi'nde konaklıyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Vatandaşlardan bazıları da artçı depremler nedeniyle İskenderun Düğünyurdu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki evlerinin civarında bulunan Zeytindalı Şehitleri TOKİ Camisi'nde konaklıyor.

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Vatandaşlardan bazıları da artçı depremler nedeniyle İskenderun Düğünyurdu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki evlerinin civarında bulunan Zeytindalı Şehitleri TOKİ Camisi'nde konaklıyor.

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Vatandaşlardan bazıları da artçı depremler nedeniyle İskenderun Düğünyurdu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki evlerinin civarında bulunan Zeytindalı Şehitleri TOKİ Camisi'nde konaklıyor.

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Vatandaşlardan bazıları da artçı depremler nedeniyle İskenderun Düğünyurdu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki evlerinin civarında bulunan Zeytindalı Şehitleri TOKİ Camisi'nde konaklıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Depremlerin ardından, İskenderun Düğünyurdu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında hasar oluşmadı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Depremlerin ardından, İskenderun Düğünyurdu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında hasar oluşmadı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Depremlerin ardından, İskenderun Düğünyurdu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında hasar oluşmadı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Depremlerin ardından Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Şambayat Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında hasar oluşmadı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki TOKİ evlerinden birinde ailesiyle yaşayan Tarık Yavuz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Depremlerin ardından Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında hasar oluşmadı