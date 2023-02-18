Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Erat: “evet çok acı kayıplarımız oldu ve toparlanmak yeniden ayağa kalkmak için hep birlikte daha fazla çalışmak daha fazla yara sarmak durumundayız. Tabi depremde bizlere özellikle arama çalışmalarında destek olan küçük canlarımız olan köpekler ve enkazlardan çıkarılan ya da soğukta dışarıda olan kediler için de mama ve barınak desteği sağlayacağız.

Bununla birlikte ahırlar ve damları zarar gören depremzedelerimizin kurtarılan hayvanları içinde yem ve barınak desteği sağlamak istiyoruz. Bunun için yetkili birimler ile koordine olup elimizden ne gelirse yaparak kısa zamanda ülkemizin yaralarını her noktada sarmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Deprem bölgelerine 5 ton mama ve 1000 adet kedi ve köpek evi dağıtmaya hazırlandıklarını belirten Erat, Ayrıca depremzedeler için AFAD ve Kızılay aracılığı ile 1 Milyon TL bağışta bulunduklarını belirtti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ