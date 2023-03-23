Youthall tarafından başlatılan “Genç İstihdam Seferberliği”, #Seninleyiz kampanyasında yer alan şirketlerle 18 ile 35 yaş arasındaki gençleri bir araya getiriyor. Dijital pazarlama alanındaki tecrübelerini farklı yollarla gençlere aktaran Markethinkers, bu kapsamda yeni bir başlangıç yapmak isteyenlere online SEO ve içerik eğitimi sunuyor. Depremden etkilenen gençlere eğitim ve istihdam fırsatı tanıyan Markethinkers, bu alanda kariyer hedefleyenlerin iş bulma yolculuğuna yön vermeye hazır. Markethinkers’ın Yetenek Kazanımı ve Kültür Uzmanı Cansu Dağlar süreçle ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı: “Bu kötü günleri hep birlikte atlatacağız ve yaralarımızı saracağız. Markethinkers olarak biz de bu süreçte elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Eğitim sürecinde birlikte olacağımız genç arkadaşlarımızın kariyer yolculukları ile ilgili elimizden gelen desteği sağlamaya çalışacağız. Umarım bu yolculukta yaşanan karanlık günleri onlar için bir nebze de olsa aydınlatabiliriz.”

Markethinkers: “Dijital Pazarlama Eğitimiyle Gençlerin Kariyer Yolculuğuna Işık Tutmayı Hedefliyoruz.”

Markethinkers’ın kurucularından Dilara Savaşçı, dijital pazarlama eğitimiyle ilgili olarak “Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de gençlerin yanındayız! Dijital pazarlama eğitimiyle genç arkadaşlarımızın kariyer yolculuğuna ufak da olsa bir ışık tutmayı hedefliyoruz. Tüm tecrübelerimizi en verimli şekilde aktararak sektörümüz, dijitalin konumu ve geleceği ile bilgi vermek tek temennimiz. Eğitimin sonunda gençler, dijital pazarlamanın en önemli bileşenleri olan SEO, içerik pazarlama ve dijital PR ile ilgili hem bilgi hem de tecrübe kazanabilecek.” ifadelerine yer verdi. Dijital pazarlama ajansının bir diğer kurucusu olan Çağatay Yazıcı da söz konusu eğitimle ilgili görüşlerini paylaştı. Yazıcı, Markethinkers olarak yaşanan deprem felaketinde yaraların sarılması için maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Youthall ile gerçekleştirilen iş birliğine verdikleri önemin ve bu eğitimlerle tecrübe kazanan gençlerin dijital pazarlama kariyerine sağlam bir adımla başlayabileceğinin de altını çizdi.

Markethinkers, “Genç İstihdam Seferberliği” Aracılığıyla Gençlere SEO ve İçerik Eğitimi Veriyor

Dijital pazarlama alanında kariyer yapmak isteyenlerin daima yanında olan Markethinkers, bugüne kadar gerek üniversiteler gerek STK’ler aracılığıyla çok sayıda gence ücretsiz içerik pazarlama ve SEO eğitimi verdi. Dijital pazarlama ajansı, Genç İstihdam Seferberliği kapsamında bu eğitimlerden depremden etkilenenlerin de yararlanmasını sağlayacak. Gençlere eğitim ve istihdam desteği veren bu online derslerde dijital içerik pazarlamasının mutfağına iniliyor. Ücretsiz dijital pazarlama eğitiminde alanında tecrübeli isimler tarafından A’dan Z’ye bilgi veriliyor. Online derslerin sona ermesiyle gençler, sektöre dair pek çok detaya hâkim hâle geliyor. Yani Markethinkers’ın sunduğu SEO ve dijital içerik yazarlığı eğitimlerine katılanların kariyer yolculuğuna sağlam bir temelle başlaması mümkün. Markethinkers ve Youthall online eğitim iş birliğinden yararlanmak ise çok kolay. Eğitime katılmak isteyen gençler, Youthall’un internet sitesinden talepte bulunabilir. Youthall’un ilgili sayfasında yer alan “Fırsattan Yararlan” butonuna tıklayarak size verilen kodla Markethinkers’a doğrudan e-posta üzerinden ulaşabilirsiniz.