6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerinin ardından “El Ele Birlikteyiz” adı altında bölgeye yönelik farklı alanlarda yardımlarını sürdüren Akfen Holding, kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda eğitim seferberliğini de başlatıyor.

TİKAV, Akfen Holding desteğiyle, deprem bölgesinde eğitimlerine devam edecek öğrencilere üniversiteden mezun olana kadar burs imkânı sağlıyor.

Aileleri deprem bölgesinde oturan ve depremden etkilenen 1000 üniversite öğrencisine “Akfen – TİKAV Burs Programı” adı altında üniversite eğitimleri boyunca ve her yıl akademik takvim süresince aylık olarak burs ödemeleri gerçekleştirilecek.

Başvurular TİKAV’ın www.tikav.org.tr adresli internet sitesinden 15 Mart 2023 tarihine kadar yapılabilecek.