Adana’nın köklü liselerinden ve şimdiye kadar 4 binin üzerinde mezun veren Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi mezunları bir araya gelerek dernek kurdu. Okulun mezunlarından 216 kişinin kurucu üye olduğu Adana Ticaret Odası Anadolu Liseliler Derneği (ATAOLDER) adıyla kurulan derneğin Başkanlık görevine ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Sefa Mazlum seçildi.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede yardım faaliyetlerine katkı sağlamak üzere bir araya gelen Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi mezunları, bu birlikteliklerini kurumsal bir yapıda sürdürme kararı aldı ve Adana Ticaret Odası Anadolu Liseliler Derneği kuruldu.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde hakim, müfettiş, avukat, öğretim görevlisi, mühendis, mali müşavir ve iş insanlarından oluşan Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi mezunları tarafından tüzük metni hazırlanmış, takip eden süreçte İstanbul, İzmir ve Ankara'da tüzük imza töreni ile dernek kuruluş işlemleri başlatılmış ardından da 400 kişinin katıldığı etkinlikte derneğin kuruluş prosedürleri tamamlandı. Vergi Başmüfettişi Mustafa Sefa Mazlum başkan seçildi

Dernek Başkanlığına Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim görevlisi Mustafa Sefa Mazlum seçilirken Başkan Yardımcılığına Fizik Mühendisi ve iş insanı M. Ecem Esencan, Genel Sekreterlik görevine inşaat mühendisi ve müteahhit Hüseyin Arslan, saymanlığa Avukat Rabia Toksöz Bahadır, yönetim kurulu üyeliklerine Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Hasan Basri Özkan, Avukat Arabulucu Alican Ercan ve Avukat Büşra Tahta seçildi.

“Bu birlikteliğin ülkemize, şehrimize ve ailemize güç vermesini temenni ediyoruz”

Adana Ticaret Odası Anadolu Liseliler Derneği (ATAOLDER) Başkanı Mustafa Sefa Mazlum, "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi ailesi olarak özellikle deprem felaketi sonrasında daha çok kenetlendik ve birliğimizi artırma noktasında kararlı bir irade gösterdik. Giriştiğimiz projelerle sahada ciddi çalışmalar yürüttük ve yürütme irademizi sürdürüyoruz. Bugüne dek 4 binden fazla mezun veren okulumuz, ilk mezunlarını 1999 yılında vermiştir. Okulumuzun seçilerek kabul edilen, çağdaş eğitim standartlarında eğitim alan ve ilk günden bugüne çeşitli meslek dallarında özel ve kamu kesiminde ülkemizin özgün ve nitelikli değerler kazanmasına ve büyümesine katkı sunan Adana Ticaret Odası Anadolu Liselilerin daha güçlü eserler ortaya koyması için birlik ve beraberliğinin simgesi yılların heyecanlı bekleyişi derneğimizi ülkemizde çok az emsali bulunacak şekilde 216 kurucu dernek üyesinin imzasıyla 3 Mayıs 2023 günü itibariyle kurmuş bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında ortaya koyduğumuz bu birlikteliğin ülkemize, şehrimize ve ailemize güç vermesini temenni ediyoruz. Dernek kuruluşu için 30 Nisan günü Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi bahçesinde yaptığımız organizasyona ATO Anadolu Lisesi ailesi olarak yoğun bir katılım gösterildi. Organizasyona katılan yaklaşık 400 kişiden oluşan ATO'lu dostlarımız, organizasyon kapsamında bir yandan anılarını yad ederken bir yandan da kurucu dernek üyesi olarak ya da üyelik başvurularını ileterek gelecek güzel günlerin mimarı, birlik ve beraberliğimizin öncüsü oldular. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

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