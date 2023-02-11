Yüzyılın afeti depremde bile, kutuplaşma zirvede…

Tamamen kutuplaşan medyamız çok kötü sınav veriyor…

İktidar medyasına bakarsanız, her şey muhteşem…

Muhalefet medyasına bakarsanız, her şey berbat…

Troller top yekûn iş başında…

İktidar ve muhalefet ayrımı olmadan…

Adeta birbirleriyle yarışıyor…

Adeta herkes köşe kapmaca peşinde...

Sahada ağız münakaşası da bayağı sınırı aşıyor…

İşte nefretin vardığı nokta!..

Eski iktidar milletvekili her halde listeye girmek için kadın olmasına rağmen, neler söylüyor, neler… Hem de eczacı…

Yakışmıyor, ama beklenti her şeyin önünü açıyor!..

İktidar mensubu konuşurken, muhalefetin tek mikrofonu yok…

Muhalefet mensubu konuşurken de iktidarın tek mikrofonu yok…

Kutuplaşmanın vardığı nokta!..

Kötü günde bile bir araya gelemiyoruz…

Ne zaman bir araya geleceğiz?..

Yunan ve Türk kurtarma ekiplerinin birbirlerine yardımcı olmaları, acıda üzülmeleri, mutlulukta sevinmeleri bizi utandırmalı…

Yazıklar olsun…

Utanıyorum…

Nasıl bu hale geldik?..