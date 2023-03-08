Teknolojileri muazzam…
Şimdi YÖRÜNGEDELER ve
Arada sırada
Bazı DÜNYALI dostlarını
Ziyaret ediyorlar…
UZAYLILAR…
Dünyalı bir dosta,
Geçenlerde, DEPREMİN
Ne zaman olacağını söylediler…
Asgari ücretle geçinen
Sıradan bir HATAYLI…
Başka bir şehre
Taşınması imkansız…
Evini değiştirmesi de öyle…
Ve DEPREM saatini
Kaçınılmaz olarak
Beklemeye başladı…
Ne KORKUNÇ değil mi?
*
Bu, elbette hayali
Bir hikaye…
FANTASTİK bir kurgu…
Ama gerçeklerden de
Pek farklı değil(!)
Senelerdir İSTANBUL
Depremini bekliyoruz…
Bilmediğimiz yegane şey
Ne ZAMAN olacağı…
Hoş, bilsek ne fark edecek?
Biliyoruz,
Amma velakin
Kaçmamız mümkün değil…
Uzaylıların o dostlarından
Farkımız ne?
Bunun adı KADER mi
Yoksa KARA CEHALET mi?
Hem kader
Hem cehalet belki de…
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