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Hem cehalet belki de…

Hem kader

Yoksa KARA CEHALET mi?

Bunun adı KADER mi

Farkımız ne?

Uzaylıların o dostlarından

Hoş, bilsek ne fark edecek?

Ne ZAMAN olacağı…

Bilmediğimiz yegane şey

Pek farklı değil(!)

Ama gerçeklerden de

FANTASTİK bir kurgu…

Bir hikaye…

Bu, elbette hayali

Ne KORKUNÇ değil mi?

Kaçınılmaz olarak

Ve DEPREM saatini

Evini değiştirmesi de öyle…

Başka bir şehre

Sıradan bir HATAYLI …

Ne zaman olacağını söylediler…

Dünyalı bir dosta,

Bazı DÜNYALI dostlarını

Arada sırada

Şimdi YÖRÜNGEDELER ve