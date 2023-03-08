Teknolojileri muazzam…

Şimdi YÖRÜNGEDELER ve

Arada sırada

Bazı DÜNYALI dostlarını 

Ziyaret ediyorlar…

UZAYLILAR… 

Dünyalı bir dosta,

Geçenlerde, DEPREMİN

Ne zaman olacağını söylediler… 

Asgari ücretle geçinen

Sıradan bir HATAYLI… 

Başka bir şehre

Taşınması imkansız…

Evini değiştirmesi de öyle… 

Ve DEPREM saatini

Kaçınılmaz olarak

Beklemeye başladı… 

Ne KORKUNÇ değil mi?

*

Bu, elbette hayali

Bir hikaye… 

FANTASTİK bir kurgu… 

Ama gerçeklerden de

Pek farklı değil(!) 

Senelerdir İSTANBUL

Depremini bekliyoruz… 

Bilmediğimiz yegane şey

Ne ZAMAN olacağı… 

Hoş, bilsek ne fark edecek?

Biliyoruz,

Amma velakin 

Kaçmamız mümkün değil… 

Uzaylıların o dostlarından 

Farkımız ne?

Bunun adı KADER mi

Yoksa KARA CEHALET mi?

Hem kader 

Hem cehalet belki de… 

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