DEPREM bölgesinde

10.000 kadar bina yıkıldı…

Her apartmanda 10 daire ve

Her dairede de 4 kişi olsa,

En az 300.000 kişi eder…

Yanlış mı hesapladım?

Resmî yaralı sayısı da

70.000 civarında…

Bir binanın

Deprem GÜVENLİ olması için,

MALİYET sadece 5% fark ediyor…

Bu kadar…

Diğer bir deyişle,

Deprem GÜVENSİZ olması için

Maliyetinin standart inşaattan

3% ucuz olması yetiyor.

Üç beş kuruş EKSTRA kazanç için

Feda edilen 1000’lerce insan…

1000’lerce yaşam…

Peki, bir İSTANBUL depreminin

100.000’lerce vefat faciasına

İlave olarak, EKONOMİYE

Maliyeti ne olur acaba?

Ben size kısaca söyleyeyim:

SİGORTACI tabiriyle,

Tüm Türkiye PERT olur(!)

MARMARA Bölgesi’nde

DASK sigortası oranı

70% civarında…

Ayrıca KONUT sigortası da

Yaptırdınız mı?

Bari hayatta kalanlar da

Göçmesin(!)

Bu itici ve MADDECİ

Bir yaklaşım olabilir...

Lakin kısa vadede

Başka ÇÖZÜM var mı?

www.canustel.com.tr