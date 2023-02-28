DEPREM bölgesinde
10.000 kadar bina yıkıldı…
Her apartmanda 10 daire ve
Her dairede de 4 kişi olsa,
En az 300.000 kişi eder…
Yanlış mı hesapladım?
Resmî yaralı sayısı da
70.000 civarında…
Bir binanın
Deprem GÜVENLİ olması için,
MALİYET sadece 5% fark ediyor…
Bu kadar…
Diğer bir deyişle,
Deprem GÜVENSİZ olması için
Maliyetinin standart inşaattan
3% ucuz olması yetiyor.
Üç beş kuruş EKSTRA kazanç için
Feda edilen 1000’lerce insan…
1000’lerce yaşam…
Peki, bir İSTANBUL depreminin
100.000’lerce vefat faciasına
İlave olarak, EKONOMİYE
Maliyeti ne olur acaba?
Ben size kısaca söyleyeyim:
SİGORTACI tabiriyle,
Tüm Türkiye PERT olur(!)
MARMARA Bölgesi’nde
DASK sigortası oranı
70% civarında…
Ayrıca KONUT sigortası da
Yaptırdınız mı?
Bari hayatta kalanlar da
Göçmesin(!)
Bu itici ve MADDECİ
Bir yaklaşım olabilir...
Lakin kısa vadede
Başka ÇÖZÜM var mı?
www.canustel.com.tr