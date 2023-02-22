Artık şu jeoloji falcılığına
Bir son versek diyorum(!)
Dile kolay, 20 küsur yıldır
Bu muhabbeti dinliyoruz…
Deprem olur mu HOCAM?
Ne zaman olur hocam?
Nerede olur hocam?
Cevap belli işte, be adam:
Bİ-LİN-Mİ-YOR(!!)
Nokta be… NOKTA…
Evet, jeoloji muazzam bir ilim,
İncelenmesi, araştırılması,
Öğrenilmesi elbette zaruri…
Ama hangi fayın
Kaç atımlı olduğu, nerede,
Ne kadar kayabileceği, kırılabileceği,
Neyin bilmem neyi tetikleyeceği vs.
Teknik konular ve
Tartışılma yeri (artık)
Ekranlar değil…
İlim KONFERANSLARI…
Sıradan vatandaşa,
PRATİK bilgiler aktarmak gerekiyor…
Yaşamlarımızı kolaylaştıracak
Bilgiler…
Ev alırken nelere dikkat etmeli?
Bina yaparken
Nereye başvurmalı?
Kime danışmalı?
Betonun, kumun, çakılın,
Demirin iyisi nasıl anlaşılır?
JEOLOJİ havanında
Su dövmek yerine, artık
Bu konuları konuşsak
Diyorum…
Nerede MİMARLAR?
Ya İNŞAAT MÜHENDİSLERİ?
Ha, bu arada,
CEZA hukukçuları nerede?
Çıksınlar ekranlara…
İnşaat mühendisliği,
Bugün en ileri
İLİM dallarından biridir(!)
Bundan yani kendi ilminizden
ŞÜPHENİZ mi var, Sayın HOCAM?
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