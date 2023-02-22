Yazarın Diğer Yazıları

ŞÜPHENİZ mi var, Sayın HOCAM ?

Bundan yani kendi ilminizden

Bugün en ileri

CEZA hukukçuları nerede?

Ha, bu arada,

Ya İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ?

Nerede MİMARLAR ?

Bu konuları konuşsak

Su dövmek yerine, artık

Demirin iyisi nasıl anlaşılır?

Kime danışmalı?

Nereye başvurmalı?

Teknik konular ve

Ne kadar kayabileceği, kırılabileceği,

Kaç atımlı olduğu, nerede,

Ama hangi fayın

Evet, jeoloji muazzam bir ilim,

Cevap belli işte, be adam:

Nerede olur hocam?

Ne zaman olur hocam?

Deprem olur mu HOCAM ?

Bu muhabbeti dinliyoruz…

Bir son versek diyorum(!)

Artık şu jeoloji falcılığına