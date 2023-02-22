Artık şu jeoloji falcılığına

Bir son versek diyorum(!)

Dile kolay, 20 küsur yıldır

Bu muhabbeti dinliyoruz…

Deprem olur mu HOCAM?

Ne zaman olur hocam?

Nerede olur hocam?

Cevap belli işte, be adam:

Bİ-LİN-Mİ-YOR(!!)

Nokta be… NOKTA

Evet, jeoloji muazzam bir ilim,

İncelenmesi, araştırılması,

Öğrenilmesi elbette zaruri…

Ama hangi fayın

Kaç atımlı olduğu, nerede, 

Ne kadar kayabileceği, kırılabileceği,

Neyin bilmem neyi tetikleyeceği vs.

Teknik konular ve 

Tartışılma yeri (artık)

Ekranlar değil…

İlim KONFERANSLARI… 

Sıradan vatandaşa,

PRATİK bilgiler aktarmak gerekiyor…

Yaşamlarımızı kolaylaştıracak 

Bilgiler… 

Ev alırken nelere dikkat etmeli?

Bina yaparken 

Nereye başvurmalı?

Kime danışmalı?

Betonun, kumun, çakılın,

Demirin iyisi nasıl anlaşılır?

JEOLOJİ havanında 

Su dövmek yerine, artık

Bu konuları konuşsak 

Diyorum… 

Nerede MİMARLAR?

Ya İNŞAAT MÜHENDİSLERİ?

Ha, bu arada,

CEZA hukukçuları nerede?

Çıksınlar ekranlara…

İnşaat mühendisliği,

Bugün en ileri 

İLİM dallarından biridir(!)

Bundan yani kendi ilminizden

ŞÜPHENİZ mi var, Sayın HOCAM?

www.canustel.com.tr 