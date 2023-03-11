Organizasyon yapmayı
Kolay zannediyorlar…
İSTANBUL için
Kentsel dönüşüm…
Zaruri… Fakat NASIL?
MİLYONLARCA insanın
Kısa bir süre içinde
Evlerini boşaltması,
Başka yerlere taşınması vs.
Kolay değil, hatta İMKANSIZ…
Ayrıca bu, ciddi derecede
KONUT fiyatı ve kira
Enflasyonuna da sebep olur…
Çözüm, şehrin MERKEZİNİ
Değiştirmek olabilir(!)
Başka bir yere taşımak…
Ama bunun için orasının
Bir CAZİBE merkezi
Olması gerekir…
İki üç katlı, yemyeşil,
Bahçe içinde evler…
Elbette DEPREME karşı
Muazzam güvenli…
KANAL İSTANBUL
Türkiye’nin birincil
Önceliği miydi?
Tartışma götürür…
Ve bu tartışma şimdi
Konumuz değil…
DEPREM açısından
Değerlendiriyoruz…
KANAL yapılır;
İmkanı olanlar o bölgeye
Taşınır…
Şehirde boşalan yerler de
Derhal DÖNÜŞÜME alınır…
Bu suretle, konut fiyatı ve
Kira ENFLASYONU da oluşmaz…
Hatta şehir içinde
Fiyatlar UCUZLAR…
Başka bir yolu da yok gibi
Görünüyor…
Kanal inşasının,
Depreme yol açacağı
Söyleniyor?
Hadi canım, sen de(!)
Ağzı olan konuşuyor?
Mısır’da kaç deprem oldu?
SÜVEYŞ Kanalı, örneğin;
Depreme mi sebep olmuş?
www.canustel.com.tr