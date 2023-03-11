Organizasyon yapmayı

Kolay zannediyorlar…

İSTANBUL için

Kentsel dönüşüm…

Zaruri… Fakat NASIL?

MİLYONLARCA insanın

Kısa bir süre içinde

Evlerini boşaltması,

Başka yerlere taşınması vs.

Kolay değil, hatta İMKANSIZ…

Ayrıca bu, ciddi derecede

KONUT fiyatı ve kira

Enflasyonuna da sebep olur…

Çözüm, şehrin MERKEZİNİ

Değiştirmek olabilir(!)

Başka bir yere taşımak…

Ama bunun için orasının

Bir CAZİBE merkezi

Olması gerekir…

İki üç katlı, yemyeşil,

Bahçe içinde evler…

Elbette DEPREME karşı

Muazzam güvenli…

KANAL İSTANBUL

Türkiye’nin birincil

Önceliği miydi?

Tartışma götürür…

Ve bu tartışma şimdi

Konumuz değil…

DEPREM açısından

Değerlendiriyoruz…

KANAL yapılır;

İmkanı olanlar o bölgeye

Taşınır…

Şehirde boşalan yerler de

Derhal DÖNÜŞÜME alınır…

Bu suretle, konut fiyatı ve

Kira ENFLASYONU da oluşmaz…

Hatta şehir içinde

Fiyatlar UCUZLAR…

Başka bir yolu da yok gibi

Görünüyor…

Kanal inşasının,

Depreme yol açacağı

Söyleniyor?

Hadi canım, sen de(!)

Ağzı olan konuşuyor?

Mısır’da kaç deprem oldu?

SÜVEYŞ Kanalı, örneğin;

Depreme mi sebep olmuş?

www.canustel.com.tr