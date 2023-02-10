İçimiz yanıyor…
Binalar AKERDEON olmuş…
Haykırasımız geliyor:
Bunların MÜTEAHHİTLERİ
Hiç mi MEKTEP
Medrese görmemiş?
Nasıl bu derece CAHİL olduk,
Olabiliyoruz?
TV kanalları senelerdir
Jeologları yayına davet ediyor…
Peki, ya nerede
İNŞAAT mühendisleri,
MİMARLAR?
Onların da söz hakkı yok mu?
Olması lazım değil mi?
Şunu bilerek ve
İDDİALI biçimde söyleyebilirim:
Kuralına göre yani İLMÎ
Mühendislik prensiplerine uygun,
Ve malzemeden ÇALINMADAN
Yapılan hiçbir İNŞAAT
Kolay kolay yıkılmaz(!)
Hasar görmez diye
Mutlak bir kural yok, görebilir…
Ama İHTİMAL çok çok zayıftır…
Hz. MEVLANA
Bundan 800 sene kadar önce,
“İstanbul’a Anadolu’dan
İnsanlar göçecek,
Derme çatma
Evler yapacaklar,” demiş…
Nereden bilmiş?
Ya bizler,
Bir İSTANBUL depreminin
FACİA olacağını bilmiyor muyuz?
Nereden biliyoruz?(!)
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