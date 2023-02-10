İçimiz yanıyor…

Binalar AKERDEON olmuş…

Haykırasımız geliyor:

Bunların MÜTEAHHİTLERİ

Hiç mi MEKTEP

Medrese görmemiş?

Nasıl bu derece CAHİL olduk,

Olabiliyoruz?

TV kanalları senelerdir

Jeologları yayına davet ediyor…

Peki, ya nerede

İNŞAAT mühendisleri,

MİMARLAR?

Onların da söz hakkı yok mu?

Olması lazım değil mi?

Şunu bilerek ve

İDDİALI biçimde söyleyebilirim:

Kuralına göre yani İLMÎ

Mühendislik prensiplerine uygun,

Ve malzemeden ÇALINMADAN

Yapılan hiçbir İNŞAAT

Kolay kolay yıkılmaz(!)

Hasar görmez diye

Mutlak bir kural yok, görebilir…

Ama İHTİMAL çok çok zayıftır…

Hz. MEVLANA

Bundan 800 sene kadar önce,

“İstanbul’a Anadolu’dan

İnsanlar göçecek,

Derme çatma

Evler yapacaklar,” demiş…

Nereden bilmiş?

Ya bizler,

Bir İSTANBUL depreminin

FACİA olacağını bilmiyor muyuz?

Nereden biliyoruz?(!)

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