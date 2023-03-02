Hırsızlık… Yolsuzluklar…
GEZEGENİMİZİN acı gerçeği…
Hatta önlenmesi
Mümkün olmayan gerçeği…
Keşke ÖNLENEBİLSE tabii…
Ama gerçekçi olalım ve
Şimdi GERÇEKLERE bakalım…
DEVLET ihaleleri dahil,
Her türlü İHALENİN
Şeffaf olması şart…
İhalelerin İNTERNET üzerinden
Yapılması mesela…
Ama bu; soruna
Yeterli ÇÖZÜM olur mu?
Yani yapılan karayolları,
Devlet binaları, hastaneler
DEPREM güvenli olur mu?
“OLUR(!)” diyenlerdenseniz,
Bilmediğiniz pek çok şey var,
Deyip, “ACABA?” diye sorarız…
Bu tür İHALELER, bir nevi
AÇIK EKSİLTME şeklindedir…
Yani en az fiyatı
Teklif eden MÜTEAHHİT
İhaleyi kazanır…
Diğer taraftan, KÂR kavramı da
Bu işin olmazsa olmazıdır…
Maliyeti hesaplar,
Üstüne KÂR ekler,
Teklifini verirsin…
Ama kimi ŞAHISLAR
İhaleyi alabilmek için,
Çoğu zaman,
AŞIRI fiyat kırıyorlar(!)
Sonra da gelsin
KÖTÜ işçilik, eksik malzeme…
Depremde darmadağın olan
O karayollarındaki
Asıl GERÇEKLERDEN biri bu…
İhaleyi açan, aynı zamanda
LİYAKATI da
Göz önüne almalı…
Ama bu çok soyut bir kavram
Ve ŞEFFAFLIK açısından sorunlu(!)
Hemen tartışma başlayıveriyor(!)
Çeşitli söylentiler, iddialar…
Gel de çık işin içinden…
Hiç öyle basit değil;
Çok çok zor…
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