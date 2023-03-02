Hırsızlık… Yolsuzluklar…

GEZEGENİMİZİN acı gerçeği…

Hatta önlenmesi

Mümkün olmayan gerçeği…

Keşke ÖNLENEBİLSE tabii…

Ama gerçekçi olalım ve

Şimdi GERÇEKLERE bakalım…

DEVLET ihaleleri dahil,

Her türlü İHALENİN

Şeffaf olması şart…

İhalelerin İNTERNET üzerinden

Yapılması mesela…

Ama bu; soruna

Yeterli ÇÖZÜM olur mu?

Yani yapılan karayolları,

Devlet binaları, hastaneler

DEPREM güvenli olur mu?

“OLUR(!)” diyenlerdenseniz,

Bilmediğiniz pek çok şey var,

Deyip, “ACABA?” diye sorarız…

Bu tür İHALELER, bir nevi

AÇIK EKSİLTME şeklindedir…

Yani en az fiyatı

Teklif eden MÜTEAHHİT

İhaleyi kazanır…

Diğer taraftan, KÂR kavramı da

Bu işin olmazsa olmazıdır…

Maliyeti hesaplar,

Üstüne KÂR ekler,

Teklifini verirsin…

Ama kimi ŞAHISLAR

İhaleyi alabilmek için,

Çoğu zaman,

AŞIRI fiyat kırıyorlar(!)

Sonra da gelsin

KÖTÜ işçilik, eksik malzeme…

Depremde darmadağın olan

O karayollarındaki

Asıl GERÇEKLERDEN biri bu…

İhaleyi açan, aynı zamanda

LİYAKATI da

Göz önüne almalı…

Ama bu çok soyut bir kavram

Ve ŞEFFAFLIK açısından sorunlu(!)

Hemen tartışma başlayıveriyor(!)

Çeşitli söylentiler, iddialar…

Gel de çık işin içinden…

Hiç öyle basit değil;

Çok çok zor…

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