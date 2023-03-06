YEŞİLE hasretiz değil mi?
Keşke hepimiz, iki üç KATLI,
BAHÇELİ evlerde otursaydık…
İstanbul’a maalesef
İhanet ettik ve sorumsuzca
BETON yığınına çevirdik…
Bari hiç olmazsa
O beton yığınlarını
Düzgün inşa etseydik de
Bugün DEPREME karşı
Kara kara düşünmek
Zorunda kalmasaydık…
Aynı hatayı HATAY’da da
Yaptık ve deprem sonrası
Netice ortada…
Ama şimdi YAKINMA
Zamanı değil,
Telafi ve EYLEM zamanı…
Akıllıca düşünerek ve
Aynı hataları tekrarlamadan…
Felaketi FIRSATA çevirerek…
HATAY en fazla bir sene içinde
Tekrar inşa olacak;
O halde bu güzide şehrimizi
Niye YEŞİLLİKLER içinde
Hayal etmiyoruz?
Depreme süper dayanıklı
En fazla 2 veya 3 katlı,
Kocaman bahçeli evler,
Geniş caddeler ve sokaklar…
Enfes MİLLET Bahçeleri ve
ATATÜRK heykelleri…
BÜYÜK düşünelim(!)
Ortadoğu’nun PARİS’i…
Muazzam kalitede
Bir TURİZM beldesi…
Gözünüzde bir canlandırın(!)
Beton yığınları ve
Deprem kader DEĞİL…
HATAY’a ikinci kere
İHANET etmeyelim…
Evet, başarabiliriz…
www.canustel.com.tr