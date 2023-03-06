YEŞİLE hasretiz değil mi?

Keşke hepimiz, iki üç KATLI,

BAHÇELİ evlerde otursaydık…

İstanbul’a maalesef

İhanet ettik ve sorumsuzca

BETON yığınına çevirdik… 

Bari hiç olmazsa

O beton yığınlarını

Düzgün inşa etseydik de 

Bugün DEPREME karşı

Kara kara düşünmek

Zorunda kalmasaydık… 

Aynı hatayı HATAY’da da

Yaptık ve deprem sonrası

Netice ortada… 

Ama şimdi YAKINMA

Zamanı değil, 

Telafi ve EYLEM zamanı…

Akıllıca düşünerek ve 

Aynı hataları tekrarlamadan… 

Felaketi FIRSATA çevirerek…

HATAY en fazla bir sene içinde

Tekrar inşa olacak;

O halde bu güzide şehrimizi

Niye YEŞİLLİKLER içinde 

Hayal etmiyoruz?

Depreme süper dayanıklı 

En fazla 2 veya 3 katlı,

Kocaman bahçeli evler, 

Geniş caddeler ve sokaklar… 

Enfes MİLLET Bahçeleri ve

ATATÜRK heykelleri… 

BÜYÜK düşünelim(!)

Ortadoğu’nun PARİS’i…

Muazzam kalitede

Bir TURİZM beldesi… 

Gözünüzde bir canlandırın(!)

Beton yığınları ve

Deprem kader DEĞİL… 

HATAY’a ikinci kere

İHANET etmeyelim… 

Evet, başarabiliriz… 

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