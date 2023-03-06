Yazarın Diğer Yazıları

Beton yığınları ve

Gözünüzde bir canlandırın(!)

Bir TURİZM beldesi…

Enfes MİLLET Bahçeleri ve

Geniş caddeler ve sokaklar…

En fazla 2 veya 3 katlı,

Niye YEŞİLLİKLER içinde

O halde bu güzide şehrimizi

HATAY en fazla bir sene içinde

Akıllıca düşünerek ve

Telafi ve EYLEM zamanı…

Zamanı değil,

Ama şimdi YAKINMA

Yaptık ve deprem sonrası

Aynı hatayı HATAY ’da da

Düzgün inşa etseydik de

O beton yığınlarını

Bari hiç olmazsa

İhanet ettik ve sorumsuzca

Keşke hepimiz, iki üç KATLI ,

YEŞİLE hasretiz değil mi?