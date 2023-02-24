Covid pandemisinin
İlk 6 ayında evlere kapandık,
Sokağa çıkmadık…
Ve ekonomide bunun ARTÇISI
Bir iki sene sonra vurdu…
Bu son DEPREM hadisesinde de
Mecazi anlamda, asıl artçı
Bir iki sene sonra
EKONOMİYİ vuracak,
O zaman hissedeceğiz…
Yani KISITLI kaynakları
Çok dikkatli kullanmalıyız,
Tutumlu olmalıyız;
Aksi takdirde depremzedelere
Yeteri kadar iyi yardım edemeyiz…
Bu BİR…
İKİNCİSİ; kesinlikle
Bir deprem BAKANLIĞI gerekiyor…
GEÇİCİ DEPREM BAKANLIĞI (GDB)…
Bu bakanlığın başarısı için de
İlk iş, İBRETİALEM için
O yıkılan binaların
MÜTEAHHİTLERİNİN
YARGILANMASI ve suçlu olanların
CEZALANDIRILMASI gerekiyor…
Ki bundan sonra
Gerek deprem bölgesinde,
Gerekse başka yerlerde
İnşaatlar SAĞLAM yapılsın…
Böyle olmazsa,
Bu deprem ve ÇÜRÜK bina
Sarmalından ASLA çıkamayız…
*
Ve SEÇİMLER yaklaşıyor,
Şunun şurasında 3 ay kaldı…
Önemli olan GELECEĞE bakmak
Ve öyle görünüyor ki
Deprem SARMALINDAN çıkmak
Hiç kolay OLMAYACAK…
Velhasıl, KILIÇDAROĞLU’na
Başarılar dileriz…
Şansı açık olsun…
Lakin SEÇİLİRSE hiç sevinmesin;
Kaybederse de ÜZÜLMESİN(!)
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