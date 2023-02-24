Covid pandemisinin

İlk 6 ayında evlere kapandık,

Sokağa çıkmadık…

Ve ekonomide bunun ARTÇISI

Bir iki sene sonra vurdu…

Bu son DEPREM hadisesinde de

Mecazi anlamda, asıl artçı

Bir iki sene sonra

EKONOMİYİ vuracak,

O zaman hissedeceğiz…

Yani KISITLI kaynakları

Çok dikkatli kullanmalıyız,

Tutumlu olmalıyız;

Aksi takdirde depremzedelere

Yeteri kadar iyi yardım edemeyiz…

Bu BİR…

İKİNCİSİ; kesinlikle

Bir deprem BAKANLIĞI gerekiyor…

GEÇİCİ DEPREM BAKANLIĞI (GDB)…

Bu bakanlığın başarısı için de

İlk iş, İBRETİALEM için

O yıkılan binaların

MÜTEAHHİTLERİNİN

YARGILANMASI ve suçlu olanların

CEZALANDIRILMASI gerekiyor…

Ki bundan sonra

Gerek deprem bölgesinde,

Gerekse başka yerlerde

İnşaatlar SAĞLAM yapılsın…

Böyle olmazsa,

Bu deprem ve ÇÜRÜK bina

Sarmalından ASLA çıkamayız…

*

Ve SEÇİMLER yaklaşıyor,

Şunun şurasında 3 ay kaldı…

Önemli olan GELECEĞE bakmak

Ve öyle görünüyor ki

Deprem SARMALINDAN çıkmak

Hiç kolay OLMAYACAK…

Velhasıl, KILIÇDAROĞLU’na

Başarılar dileriz…

Şansı açık olsun…

Lakin SEÇİLİRSE hiç sevinmesin;

Kaybederse de ÜZÜLMESİN(!)

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