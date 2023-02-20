Tekrar tekrar sorulan

Aynı sorular nedeniyle

Sayın HOCALARIN da

Artık sıkılmış olduğunu,

Ekran başında hissediyorum(!)…

JEOLOJİ yani yer bilim

Uzmanlarına sorulan soru:

“Olası bir depremin nerede ve

Ne zaman olabileceği” sorusu…

Hocalarımız nezaket gereği, bıkmadan

Anlatıyorlar. Fakat cevap aynı:

“Günümüz İLMİ, bu sorunun

Net bir cevabını BİL-Mİ-YOR…

Bilinmiyor işte…

Açıkçası “FALCI değiliz(!)” diyorlar…

Ve jeoloji ilminin teknik detaylarının

Tartışılma yeri acaba

Ekranlarımız mı?

Bu, biz sıradan vatandaşı

Bilgilendiriyor mu yoksa

CAHİL kafalarımızı

Daha mı karıştırıyor?

Elbette JEOLOGLAR da

Bizleri bilgilendirsin…

Lakin asıl bilgi aktarması

Gerekenler, MİMARLAR ve

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ değil mi?

Hani onlar nerede?

Jeologlar bizleri bilinçlendiriyor;

Lakin asıl bilmemiz gerekenleri

Aktarması gerekenler, sanırım,

Mimarlar ve mühendislerdir…

Çünkü doğru inşaat konusunda

Biz sıradan ve cahil vatandaşı

Bilgilendirmesi ve pratiğe yönelik

Bilgilerle donatması gereken

Asıl uzmanlar onlardır.

TV ekranlarını biraz da MİMAR ve

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE

Açmak, doğru yönlendirme

Ve bilinçlenme için; yani efendim;

Deprem GÜVENLİ konut

İNŞA edilmesi ve bunun

Toplumsal REFLEKS, ritüel

Halini alması için şarttır…

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