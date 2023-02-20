Tekrar tekrar sorulan
Aynı sorular nedeniyle
Sayın HOCALARIN da
Artık sıkılmış olduğunu,
Ekran başında hissediyorum(!)…
JEOLOJİ yani yer bilim
Uzmanlarına sorulan soru:
“Olası bir depremin nerede ve
Ne zaman olabileceği” sorusu…
Hocalarımız nezaket gereği, bıkmadan
Anlatıyorlar. Fakat cevap aynı:
“Günümüz İLMİ, bu sorunun
Net bir cevabını BİL-Mİ-YOR…
Bilinmiyor işte…
Açıkçası “FALCI değiliz(!)” diyorlar…
Ve jeoloji ilminin teknik detaylarının
Tartışılma yeri acaba
Ekranlarımız mı?
Bu, biz sıradan vatandaşı
Bilgilendiriyor mu yoksa
CAHİL kafalarımızı
Daha mı karıştırıyor?
Elbette JEOLOGLAR da
Bizleri bilgilendirsin…
Lakin asıl bilgi aktarması
Gerekenler, MİMARLAR ve
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ değil mi?
Hani onlar nerede?
Jeologlar bizleri bilinçlendiriyor;
Lakin asıl bilmemiz gerekenleri
Aktarması gerekenler, sanırım,
Mimarlar ve mühendislerdir…
Çünkü doğru inşaat konusunda
Biz sıradan ve cahil vatandaşı
Bilgilendirmesi ve pratiğe yönelik
Bilgilerle donatması gereken
Asıl uzmanlar onlardır.
TV ekranlarını biraz da MİMAR ve
İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE
Açmak, doğru yönlendirme
Ve bilinçlenme için; yani efendim;
Deprem GÜVENLİ konut
İNŞA edilmesi ve bunun
Toplumsal REFLEKS, ritüel
Halini alması için şarttır…
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