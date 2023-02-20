Tekrar tekrar sorulan

Aynı sorular nedeniyle

Sayın HOCALARIN da

Artık sıkılmış olduğunu,

Ekran başında hissediyorum(!)… 

JEOLOJİ yani yer bilim 

Uzmanlarına sorulan soru:

“Olası bir depremin nerede ve 

Ne zaman olabileceği” sorusu… 

Hocalarımız nezaket gereği, bıkmadan 

Anlatıyorlar. Fakat cevap aynı:

“Günümüz İLMİ, bu sorunun

Net bir cevabını BİL-Mİ-YOR

Bilinmiyor işte… 

Açıkçası FALCI değiliz(!)” diyorlar… 

Ve jeoloji ilminin teknik detaylarının

Tartışılma yeri acaba

Ekranlarımız mı?

Bu, biz sıradan vatandaşı

Bilgilendiriyor mu yoksa 

CAHİL kafalarımızı 

Daha mı karıştırıyor?

Elbette JEOLOGLAR da 

Bizleri bilgilendirsin…

Lakin asıl bilgi aktarması

Gerekenler, MİMARLAR ve 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ değil mi?

Hani onlar nerede?

Jeologlar bizleri bilinçlendiriyor;

Lakin asıl bilmemiz gerekenleri

Aktarması gerekenler, sanırım,

Mimarlar ve mühendislerdir… 

Çünkü doğru inşaat konusunda

Biz sıradan ve cahil vatandaşı

Bilgilendirmesi ve pratiğe yönelik

Bilgilerle donatması gereken

Asıl uzmanlar onlardır. 

TV ekranlarını biraz da MİMAR ve 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE

Açmak, doğru yönlendirme

Ve bilinçlenme için; yani efendim;

Deprem GÜVENLİ konut

İNŞA edilmesi ve bunun

Toplumsal REFLEKS, ritüel 

Halini alması için şarttır… 

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