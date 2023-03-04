DEMOKRASİ nedir?

Basitçe, “bir KUVVET

Üretme mekanizmasıdır.”

Evet, fikir özgürlüğüdür,

Hoşgörüdür, anlayıştır,

Uzlaşıdır, karşılıklı saygıdır…

Ama YUMUŞAKLIK değildir.

Bizler nedense demokrasiyi

Ve DEMOKRATİKLEŞMEYİ

Hep işimize geldiği gibi

Yorumladık ve

Uygulamaya uğraştık…

Bazen şefkat elidir;

Bazen de çelik YUMRUKTUR.

Bunları çoğu zaman

Organizasyon yoluyla, yani

Organize olarak başarır…

Çünkü çoğulculuk ve

KATILIMCILIK demektir…

DEVLET de bir nevi

Organizasyondur. 

Yegane farkı, cesameti

Sebebiyle, HANTAL olmasıdır. 

Organizasyonda CESAMET

Arttıkça, koordinasyon

Eksponansiyel biçimde zorlaşır. 

Deprem organizasyonlarında da 

Temelde bu vardır. 

Keşke “arama-kurtarma”

Organizasyonları için değil,

ÇÜRÜK bina yapmama

Konusunda peşinen

Organize olabilseydik…

Demokrasiyi işletebilseydik…

Bunları zamanında 

Niye düşünemedik?

Hoş, bir BAŞBAKANIN

İDAM edildiği yani

CİNAYETE kurban gittiği

Bir coğrafyada;

Darbelerden, 

TERÖRLE mücadeleden

Hal mi kaldı ki

Bunları düşünmeye

FIRSAT olmuş olsun?

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