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FIRSAT olmuş olsun?

Bunları düşünmeye

Hal mi kaldı ki

Bir coğrafyada;

İDAM edildiği yani

Hoş, bir BAŞBAKANIN

Niye düşünemedik?

Bunları zamanında

Organizasyonları için değil,

Temelde bu vardır.

Deprem organizasyonlarında da

DEVLET de bir nevi

Çünkü çoğulculuk ve

Organize olarak başarır…

Organizasyon yoluyla, yani

Bunları çoğu zaman

Bazen de çelik YUMRUKTUR .

Yorumladık ve

Hep işimize geldiği gibi

Ve DEMOKRATİKLEŞMEYİ

Ama YUMUŞAKLIK değildir.