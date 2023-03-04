DEMOKRASİ nedir?
Basitçe, “bir KUVVET
Üretme mekanizmasıdır.”
Evet, fikir özgürlüğüdür,
Hoşgörüdür, anlayıştır,
Uzlaşıdır, karşılıklı saygıdır…
Ama YUMUŞAKLIK değildir.
Bizler nedense demokrasiyi
Ve DEMOKRATİKLEŞMEYİ
Hep işimize geldiği gibi
Yorumladık ve
Uygulamaya uğraştık…
Bazen şefkat elidir;
Bazen de çelik YUMRUKTUR.
Bunları çoğu zaman
Organizasyon yoluyla, yani
Organize olarak başarır…
Çünkü çoğulculuk ve
KATILIMCILIK demektir…
DEVLET de bir nevi
Organizasyondur.
Yegane farkı, cesameti
Sebebiyle, HANTAL olmasıdır.
Organizasyonda CESAMET
Arttıkça, koordinasyon
Eksponansiyel biçimde zorlaşır.
Deprem organizasyonlarında da
Temelde bu vardır.
Keşke “arama-kurtarma”
Organizasyonları için değil,
ÇÜRÜK bina yapmama
Konusunda peşinen
Organize olabilseydik…
Demokrasiyi işletebilseydik…
Bunları zamanında
Niye düşünemedik?
Hoş, bir BAŞBAKANIN
İDAM edildiği yani
CİNAYETE kurban gittiği
Bir coğrafyada;
Darbelerden,
TERÖRLE mücadeleden
Hal mi kaldı ki
Bunları düşünmeye
FIRSAT olmuş olsun?
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