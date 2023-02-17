“Deprem olur mu?
Olursa ne zaman olur?”
Soruları, bir ara
Medyada pek bi’ moda olmuştu…
Uzmanlar da cevaben
“En azından günümüz bilimi
Çerçevesinde, bunu bilmemiz
Mümkün değil(!)”
Deyip duruyorlardı…
Lakin VARSAYALIM ki
Teknolojik bir gelişme oldu ve
DEPREMİN ne zaman olacağını
Önceden TESPİT edebilmeye
Başladık…
“Hayali de olsa işte ÇÖZÜM” mü
Dediniz?
Acaba…
O halde diyelim ki 3 gün sonra
İstanbul’da bir deprem olacağı
İlmen tespit edildi…
Ne olur biliyor musunuz?
KAOS… KAOS… KAOS…
18 milyon insan,
Trafik keşmekeşi içinde,
Şehri nasıl tahliye edecek,
PANİK, bir sürü trafik kazası,
Kavga dövüş…
Hadi tahliye ettiler diyelim,
Bu karda kışta
Nereye gidip konaklayacaklar,
Ne yiyip içecekler?
Bu ANCAK iyi bir BİLİM KURGU
Kitabı senaryosu olabilir, o kadar…
Görüldüğü üzere,
Hayal peşinde koşmak yerine,
En doğrusu, İLMÎ prensiplere
İTAAT edip
Deprem GÜVENLİ konutlar
İnşa etmektir…
Ha bir de en azından
Geçici bir tedbir olarak, mutlaka
DEPREM SİGORTASI yaptırmak…
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