“Deprem olur mu?

Olursa ne zaman olur?”

Soruları, bir ara

Medyada pek bi’ moda olmuştu…

Uzmanlar da cevaben

“En azından günümüz bilimi

Çerçevesinde, bunu bilmemiz

Mümkün değil(!)”

Deyip duruyorlardı…

Lakin VARSAYALIM ki

Teknolojik bir gelişme oldu ve

DEPREMİN ne zaman olacağını

Önceden TESPİT edebilmeye

Başladık…

“Hayali de olsa işte ÇÖZÜM” mü

Dediniz?

Acaba…

O halde diyelim ki 3 gün sonra

İstanbul’da bir deprem olacağı

İlmen tespit edildi…

Ne olur biliyor musunuz?

KAOS… KAOS… KAOS…

18 milyon insan,

Trafik keşmekeşi içinde,

Şehri nasıl tahliye edecek,

PANİK, bir sürü trafik kazası,

Kavga dövüş…

Hadi tahliye ettiler diyelim,

Bu karda kışta

Nereye gidip konaklayacaklar,

Ne yiyip içecekler?

Bu ANCAK iyi bir BİLİM KURGU

Kitabı senaryosu olabilir, o kadar…

Görüldüğü üzere,

Hayal peşinde koşmak yerine,

En doğrusu, İLMÎ prensiplere

İTAAT edip

Deprem GÜVENLİ konutlar

İnşa etmektir…

Ha bir de en azından

Geçici bir tedbir olarak, mutlaka

DEPREM SİGORTASI yaptırmak…

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