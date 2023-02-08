6 Şubat 2023; 04:17

KAHRAMANMARAŞ depremi…

Çok ÜZÜLDÜK

Öncelikle; vefat edenlere

Tanrı’dan rahmet ve

Yaralılara ACİL ŞİFALAR dileriz…

Ajanslardan takip ediyoruz:

Deprem bölgesi PERİŞAN,

Bazı yerlerde 

Taş üstünde taş kalmamış…

Niye?

Çünkü efendim, sadece,

CAHİLCE inşa edilmiş yapılar çökmüş;

Ha bir de yer açmak için

Kolonları sonradan kesilmiş

Binalar…

Oysa ajansların raporuna göre,

Bölgedeki BARAJLARIN hiçbirinde,

Hiçbir hasar yok(!)

Peki, niye?

Hani NEHİR, dere yatağına 

Yapılan inşaatlar riskliydi, çökerdi?

Hayır işte(!)

Mühendislik ilminin 

Prensiplerine uyularak ve

Tabii malzemeden ÇALINMADAN

Yapılan inşaatlar çökmüyor,

Aksine sapasağlam ayakta…

Gönlümüz, bölgedeki tüm binaların 

Bu nitelikte olmasını ve

Hiçbir yıkım ve can kaybı

OLMAMASINI isterdi…

Bundan sonra 

Yapılacak binaların 

İlmî prensiplere uygun 

Olacağını umuyor ve

Temenni ediyoruz.

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