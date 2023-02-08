6 Şubat 2023; 04:17
KAHRAMANMARAŞ depremi…
Çok ÜZÜLDÜK…
Öncelikle; vefat edenlere
Tanrı’dan rahmet ve
Yaralılara ACİL ŞİFALAR dileriz…
Ajanslardan takip ediyoruz:
Deprem bölgesi PERİŞAN,
Bazı yerlerde
Taş üstünde taş kalmamış…
Niye?
Çünkü efendim, sadece,
CAHİLCE inşa edilmiş yapılar çökmüş;
Ha bir de yer açmak için
Kolonları sonradan kesilmiş
Binalar…
Oysa ajansların raporuna göre,
Bölgedeki BARAJLARIN hiçbirinde,
Hiçbir hasar yok(!)
Peki, niye?
Hani NEHİR, dere yatağına
Yapılan inşaatlar riskliydi, çökerdi?
Hayır işte(!)
Mühendislik ilminin
Prensiplerine uyularak ve
Tabii malzemeden ÇALINMADAN
Yapılan inşaatlar çökmüyor,
Aksine sapasağlam ayakta…
Gönlümüz, bölgedeki tüm binaların
Bu nitelikte olmasını ve
Hiçbir yıkım ve can kaybı
OLMAMASINI isterdi…
Bundan sonra
Yapılacak binaların
İlmî prensiplere uygun
Olacağını umuyor ve
Temenni ediyoruz.
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