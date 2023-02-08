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Olacağını umuyor ve

Bundan sonra

Hiçbir yıkım ve can kaybı

Bu nitelikte olmasını ve

Gönlümüz, bölgedeki tüm binaların

Yapılan inşaatlar çökmüyor,

Prensiplerine uyularak ve

Hayır işte(!)

Yapılan inşaatlar riskliydi, çökerdi?

Peki, niye?

Hiçbir hasar yok(!)

Oysa ajansların raporuna göre,

Ha bir de yer açmak için

Çünkü efendim, sadece,

Niye?

Bazı yerlerde

Tanrı’dan rahmet ve

Çok ÜZÜLDÜK …