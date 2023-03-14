Rahmetli BABAMIN 

Eski bir arkadaşı… 

Eski dekan, profesör,

Bir İNŞAAT mühendisi…

Ziyaretine gittim… 

Sene 1998…

Laf lafı açtı… Anlattı: 

Evvelce, belediye için

Bir araştırma yapmışlar… 

AVRUPA Yakası’ndaki

Binaların büyük yüzdesi

ÇÜRÜK, depremde 

Çoğu çökecek(!)” demişti…

*          * 

BABAM da inşaat mühendisiydi…

Sorulunca, büyük gururla:

YÜKSEK mühendisim,” derdi… 

Öyleydi de… 

Muazzam MESLEK adamıydı… 

DEPREM konusunu hep sorardım…

“Yıkılmaz diye bir kural yok,”

Derdi ve ilave ederdi:

FAY yarığı, binanın altından 

Geçer ise yıkılabilir…” 

TV’lerde, depremde binaların

Niye yıkıldığı tartışılıyor;

Bilimsel biçimde, ona ne şüphe…

Ben size en İLMÎ olanı 

Ve işin aslını anlatayım… Kısaca… 

Binanın hemen önünden geçen 

Uluslararası OTOBAN

Depremde yarılmış ve çökmüştü;

Üç yanındaki evler de

Akordeon olmuştu… 

Sadece bizim bina AYAKTAYDI

Hiçbir hasar da yoktu… 

Belediyeden kontrole gelen

Uzmanlar “Teşekkür edip,

Gittiler… 

İyi mühendislik uygulaması

Varsa, binalar depremde falan

ÇÖKMEZ efendim(!)

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