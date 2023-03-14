Rahmetli BABAMIN
Eski bir arkadaşı…
Eski dekan, profesör,
Bir İNŞAAT mühendisi…
Ziyaretine gittim…
Sene 1998…
Laf lafı açtı… Anlattı:
Evvelce, belediye için
Bir araştırma yapmışlar…
“AVRUPA Yakası’ndaki
Binaların büyük yüzdesi
ÇÜRÜK, depremde
Çoğu çökecek(!)” demişti…
* *
BABAM da inşaat mühendisiydi…
Sorulunca, büyük gururla:
“YÜKSEK mühendisim,” derdi…
Öyleydi de…
Muazzam MESLEK adamıydı…
DEPREM konusunu hep sorardım…
“Yıkılmaz diye bir kural yok,”
Derdi ve ilave ederdi:
“FAY yarığı, binanın altından
Geçer ise yıkılabilir…”
TV’lerde, depremde binaların
Niye yıkıldığı tartışılıyor;
Bilimsel biçimde, ona ne şüphe…
Ben size en İLMÎ olanı
Ve işin aslını anlatayım… Kısaca…
Binanın hemen önünden geçen
Uluslararası OTOBAN
Depremde yarılmış ve çökmüştü;
Üç yanındaki evler de
Akordeon olmuştu…
Sadece bizim bina AYAKTAYDI…
Hiçbir hasar da yoktu…
Belediyeden kontrole gelen
Uzmanlar “Teşekkür edip,”
Gittiler…
İyi mühendislik uygulaması
Varsa, binalar depremde falan
ÇÖKMEZ efendim(!)
www.canustel.com.tr