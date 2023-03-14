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Hiçbir hasar da yoktu…

Sadece bizim bina AYAKTAYDI …

Üç yanındaki evler de

Depremde yarılmış ve çökmüştü;

Ve işin aslını anlatayım… Kısaca…

Ben size en İLMÎ olanı

Bilimsel biçimde, ona ne şüphe…

Niye yıkıldığı tartışılıyor;

Geçer ise yıkılabilir…”

Derdi ve ilave ederdi:

“Yıkılmaz diye bir kural yok,”

DEPREM konusunu hep sorardım…

BABAM da inşaat mühendisiydi…

Bir araştırma yapmışlar…

Evvelce, belediye için

Bir İNŞAAT mühendisi…

Eski bir arkadaşı…